Volton & Orizon στην 89η ΔΕΘ

Η ενέργεια και η επικοινωνία συναντιούνται σε ένα σημείο: στο Περίπτερο 20 της Volton και της Orizon στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2025!

Ελάτε να ανακαλύψετε τα νέα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Volton, μαζί με τις καινοτόμες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Orizon, που φέρνουν περισσότερη αξία στην καθημερινότητά σας.

Παράλληλα, μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή myon, που δίνει τον απόλυτο έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες – απλά, γρήγορα και με απόλυτη διαφάνεια και να ενημερωθείτε για το πώς θα απολαμβάνετε έκπτωση στους λογαριασμούς σας από τον συνδυασμό προγραμμάτων ενέργειας και κινητής τηλεφωνίας.

Μην χάσετε την ευκαιρία! Επισκεφθείτε το Περίπτερο 20 της Volton και της Orizon στην 89η ΔΕΘ και ζήστε από κοντά τον νέο, σύγχρονο τρόπο ενέργειας και επικοινωνίας.