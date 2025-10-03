Φονική κακοκαιρία «σαρώνει» τη Βουλγαρία - Τρεις νεκροί μεταξύ των οποίων διασώστες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί πολλές περιοχές στη γειτονική Βουλγαρία μετά το σαρωτικό πέρασμα κακοκαιρίας η οποία προκάλεσε εκτεταμένες.

Τα ισχυρά φαινόμενα προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ελενίτε, ένα θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών Ντάνιελ Μίτοφ.

«Μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο διασώστες: ένας της συνοριοφυλακής και ο άλλος είναι οδηγός τρακτέρ» είπε ο Μίτοφ μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο. Το τρίτο θύμα πνίγηκε σε ένα ξενοδοχείο, λόγω της ξαφνικής ανόδου των νερών, ανέφεραν οι αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χείμαρρους λάσπης να παρασέρνουν αυτοκίνητα σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού Ελενίτε. Από τις πλημμύρες υπέστησαν ζημιές κτίρια και δρόμοι.

«Βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί μέχρι τη θάλασσα. Στάλθηκε στην περιοχή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος» για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν επιβάτες μέσα στα οχήματα, είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τόνι Τοντόροφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σόφια.

Εδώ και χρόνια οι περιβαλλοντολόγοι έχουν σημάνει συναγερμό, καταγγέλλοντας την οικοδόμηση στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, κάτι που αυξάνει τις ζημιές όταν σημειώνονται φυσικές καταστροφές.

Massive flooding due to heavy rainfall in Elenite, Burgas Province, Bulgaria 🇧🇬 pic.twitter.com/1w2cKP2lgA — Disaster News (@Top_Disaster) October 3, 2025

Εκκενώνονται οικισμοί

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έξι γυναίκες διασώθηκαν από οικισμό που ανήκει στο Νέσεμπαρ, μεταξύ των οποίων ήταν και τρεις με καταγωγή από την Πολωνία.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η πρόσβαση στα πλημμυρισμένα κτίρια εμποδίζεται από φερτά υλικά. Περισσότερες από 10 πυροσβεστικές δυνάμεις, δύτες και ένα αμφίβιο σκάφος από τη Βάρνα βρίσκονται στο σημείο.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν αναφορές για ένα αυτοκίνητο με δύο ενήλικες που παρασύρθηκε στη θάλασσα.