Βραζιλία: Άνδρας προσπαθεί να σωθεί από πλημμύρα και βυθίζεται με το όχημά του- Συγκλονιστικό βίντεο

Τύχη βουνό είχε ένας άνδρας που βρέθηκε μέσα σε έναν ορμητικό χείμαρρο στη Βιτόρια ντα Κονκίστα Μπαΐα της Βραζιλίας, κατά τη διάρκεια πλημμύρας.

Ο άτυχος οδηγός παρασύρθηκε μαζί με το αυτοκίνητό του από τον χείμαρρο, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την πόλη το Σαββατοκύριακο, σε σημείο που παραλίγο να χάσει τη ζωή του.

THIS IS TERRIFYING!!



A driver in Vitória da Conquista, Bahia, Brazil was swept away by flash floods after heavy rain hit the city over the weekend.



Video shows the car sinking as the driver climbed onto the roof before being “swallowed” by the water.



The driver was rescued… pic.twitter.com/55dy9Ljbg8 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 10, 2025

Όπως καταγράφεται σε βίντεο – ντοκουμέντο που κόβει την ανάσα, ο άνδρας προσπαθεί να κρατηθεί έξω από το νερό, κρατημένος στο αυτοκίνητό του, όμως βυθίζεται και το όχημα και ο ίδιος.

Τελικά, ευτυχώς ο οδηγός διασώθηκε και μεταφέρθηκε σε μονάδα υγείας για εξετάσεις, καθώς είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Σε μόλις 20 λεπτά στην περιοχή έπεσαν περίπου 60-70 χιλιοστά βροχής, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια.