Βρετανία: Άφαντος υπερτυχερός του Lotto - Κέρδισε 10 εκατομμύρια λίρες και δεν πήγε να τα εισπράξει

Σαν σενάριο μυστηρίου που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο, ένα νικητήριο λαχείο αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων λιρών παραμένει αζήτητο στη Βρετανία, αφήνοντας πίσω του ένα πέπλο αγωνίας και αναπάντητων ερωτημάτων.

Ένας άγνωστος, προς το παρόν, υπερτυχερός δεν έχει ακόμη εμφανιστεί για να διεκδικήσει το εντυπωσιακό ποσό των 10.633.323 λιρών, που κέρδισε από λαχείο αγορασμένο στην περιοχή Μπέξλεϊ. Η έρευνα για τον εντοπισμό του νικητή συνεχίζεται αδιάκοπα από τον Οκτώβριο, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα: η προθεσμία των 180 ημερών λήγει στις 2 Απριλίου.

Η Allwyn, η εταιρεία που διαχειρίζεται την Εθνική Λοταρία του Ηνωμένου Βασιλείου, απευθύνει έκκληση στους παίκτες να ελέγξουν σχολαστικά τσέπες, πορτοφόλια και παλιά παλτά γιατί κάπου εκεί μπορεί να κρύβεται ένα χαρτάκι που αλλάζει ζωές.

Και η ιστορία δεν σταματά εδώ… Συνολικά τέσσερα ακόμη νικητήρια δελτία, αξίας 3,1 εκατομμυρίων λιρών, παραμένουν επίσης αδιεκδίκητα.

Το πρώτο, αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών, αγοράστηκε στο Μπέρμιγχαμ στις 15 Αυγούστου και πρέπει να διεκδικηθεί έως τις 11 Φεβρουαρίου.

Ένα δεύτερο, επίσης 1 εκατομμυρίου λιρών, αγοράστηκε στο Νότιο Γκλόστερσαϊρ τον Νοέμβριο και η προθεσμία λήγει στις 30 Απριλίου.

Το τρίτο, ίδιας αξίας, αγοράστηκε στο Ντόρσετ τον Νοέμβριο και πρέπει να εξαργυρωθεί έως τις 3 Μαΐου.

Τέλος, ένα δελτίο αξίας 112.091 λιρών, που αγοράστηκε στο Πόουις στις 12 Δεκεμβρίου, μπορεί να διεκδικηθεί έως τις 10 Ιουνίου.

Εάν κανένας από τους νικητές δεν εμφανιστεί εγκαίρως με τα τυχερά λαχεία, τα χρήματα δεν θα χαθούν: θα διατεθούν σε κοινωνικά και πολιτιστικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Εθνική Λοταρία.

Ωστόσο, μέχρι τότε, το ερώτημα παραμένει: ποιος κρατά, και ίσως αγνοεί, το πιο πολύτιμο κομμάτι χαρτί της ζωής του;