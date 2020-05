Οι ταραχές στις ΗΠΑ επεκτείνονται μετά τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ και απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκαν το Σάββατο σε αρκετές μεγάλες πόλεις καθώς δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για την αστυνομική βία που οδήγησε στον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού. Από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι και το Σικάγο οι διαδηλώσεις με βασικό σύνθημα το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» -τα τελευταία λόγια του Φλόιντ όταν βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος με το γόνατο ενός αστυνομικού στον λαιμό του-, ξεκίνησαν ειρηνικά, στη συνέχεια ωστόσο ξέσπασαν επεισόδια με τους διαδηλωτές να κλείνουν δρόμους, να βάζουν φωτιές και να συγκρούονται με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να αποκαταστήσει την τάξη.

Το θέαμα των διαδηλωτών που έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους τροφοδότησε μια αίσθηση κρίσης που ολοένα και αυξάνει στις ΗΠΑ έπειτα από εβδομάδες lockdown λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, εξαιτίας της οποίας εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει άνεργοι, με τις μειονότητες να πλήττονται περισσότερο.

Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε κοντά σε ένα καμένο αυτοκίνητο σήμερα το πρωί στη Μινεάπολις, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα όχημα το οποίο φλεγόταν, σύμφωνα με τον Τζον Έλντερ, εκπρόσωπο της αστυνομίας. Όταν οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα ενός άνδρα που βρισκόταν σε απόσταση μερικών μέτρων από το καμένο αυτοκίνητο και το οποίο έφερε μώλωπες. Η ταυτότητα του θύματος και η αιτία θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς του εγκληματολογικού, οι οποίοι έχουν σπεύσει επί τόπου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNN, ένας αστυνομικός μαχαιρώθηκε στο λαιμό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πόλη Τζάκσονβιλ. Όπως είπε ο Μάικ Ουίλιαμς, ο αξιωματικός «μαχαιρώθηκε στο λαιμό και βρίσκεται στο νοσοκομείο». Ο Ουίλιαμς πρόσθεσε ότι οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και τούβλα σε άλλους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αργά το Σάββατο, ενώ πολλά άτομα συνελήφθησαν.

Στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο υπουργείο Δικαιοσύνης φωνάζοντας «Οι ζωές των μαύρων μετρούν». Πολλοί στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον Λευκό Οίκο όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει χθες ότι αν οι διαδηλωτές, που την προηγουμένη είχαν συγκεντρωθεί στην Λαφαγιέτ Σκουέρ απέναντι από τον Λευκό Οίκο, παραβίαζαν τον φράκτη, θα τους είχαν υποδεχθεί «τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα που έχει δει ποτέ».

Αργότερα, κατά την επίσκεψή του στο το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα, ο Τραμπ επεσήμανε: «Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στους δρόμους της Μινεάπολiς είναι μεγάλη τραγωδία. Η μνήμη του Φλόιντ ατιμάζεται από τους ταραχοποιούς, τους πλιατσικολόγους και τους αναρχικούς». Και απηύθυνε έκκληση να υπάρξει συμφιλίωση, όχι μίσος, και να αποδοθεί δικαιοσύνη, αντί να επικρατεί “ χάος”.

Οι πλήρεις δυνάμεις της Εθνοφρουράς της Μινεσότα κινητοποιήθηκαν για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από τέσσερις νύκτες ταραχών στη Μινεάπολις, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας και στη γειτονική Σεντ Πολ. Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς δήλωσε ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι αναγκαία διότι ξένα στοιχεία εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να σπείρουν το χάος και ότι περιμένει πως οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του Σαββάτου θα είναι οι βιαιότερες μέχρι σήμερα.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν βίντεο από περιπολικό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το οποίο πέρασε μέσα από διαδηλωτές που είχαν σταματήσει στη μέση του δρόμου.

Ακτιβιστές υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων εκτίμησαν ότι η σύλληψη και ο φόνος του Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς πυροδότησε την οργή που υποβόσκει εδώ και καιρό στη Μινεάπολις και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ για τον ρατσισμό που επικρατεί στο σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης. Όμως οι ταραχές που εξαπλώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα συμπίπτουν και με μια βαθιά αίσθηση δυσαρέσκειας για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της covid-19.

Απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε πολλές μεγάλες πόλεις όπου σημειώθηκαν επεισόδια τις τελευταίες ημέρες, ανάμεσά τους η Ατλάντα, το Λος Άντζελες, η Φιλαδέλφεια, το Ντένβερ, το Σινσινάτι, το Πόρτλαντ, το Όρεγκον, το Κεντάκι και η Λούισβιλ. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο Ντάλας, το Σικάγο, το Σιάτλ, τη Σολτ Λέικ Σίτι και το Κλίβελαντ.

Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση το Πεντάγωνο έθεσε στρατιωτικές μονάδες σε ετοιμότητα τεσσάρων ωρών σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή τους από τον κυβερνήτη της Μινεσότα για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Στο Ντάλας, ξυλοκοπήθηκε άγρια άνδρας από ταραχοποιούς όταν τους κυνήγησε με μαχαίρι και προσπάθησε να τους σταματήσει. (Σκληρές εικόνες)

Στο Λος Άντζελες, λευκός άνδρας παρασύρει διαδηλώτρια. Είναι εμφανές ότι πρόκειται για εσκεμμένη πράξη και όχι για ατύχημα. (Σκληρές εικόνες)

Στο Πόρτλαντ, αντιεξουσιαστές χτυπούν χωρίς έλεος άνδρα που κρατάει αμερικανική σημαία

Portland: A man tried to help the man carrying a US flag who was getting beaten on the ground at yesterday’s antifa/BLM riot. They chased him away and kicked him in the face when he was unconscious on the ground: #Antifa #BlackLivesMatter pic.twitter.com/xqKTYT5tPl

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 31, 2020