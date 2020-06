Την οξύτατη αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας προκάλεσε το ξεκάθαρο μήνυμα από τις ΗΠΑ να σεβαστεί την ιστορία της Αγιά Σοφιάς. «Δεν είναι διεθνές θέμα. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας μας» απάντησε το πρωί της Πέμπτης ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μιλώντας στο κανάλι NTV. Χαρακτήρισε, μάλιστα, παράξενη την εμπλοκή των ΗΠΑ για τις οποίες είπε ότι κυριαρχεί ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και η εχθρότητα προς τους Μουσουλμάνους.

Από τα βέλη του Τούρκου ΥΠΕΞ δεν ξέφυγε και η Ελλάδα για την οποία είπε ότι «δεν μπορεί να μας κάνει μαθήματα για τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων».

Hagia Sophia is not a matter of international affairs, but a matter of national sovereignty: Turkish foreign minister pic.twitter.com/pD74lLLD86

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) June 11, 2020