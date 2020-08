Αυτό που συνέβη στο NBA είναι ανεπανάληπτο. Με μπροστάρηδες του Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που προχώρησαν σε μποϊκοτάζ του αγώνα με τους Orlando Magic, ο αμερικανικός αθλητισμός πήρε φωτιά και υψώνει ανάστημα ενάντια στο ρατσισμό που κοχλάζει στις ΗΠΑ και της διαρκούς αστυνομικής βίας, μετά και το νέο ρατσιστικό περιστατικό, τη φορά αυτή στο Ουισκόνσιν.

Στις ΗΠΑ υπάρχει βαθιά ριζωμένος, συστημικός- όπως τα ίδια τα ΜΜΕ τους, καθώς και ακαδημαϊκοί αποκαλούν- ρατσισμός. Το απολύτως σαφές είναι ότι όλες οι ζωές μετράνε. Αλλά αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο βάσει της στατιστικής είναι οι ζωές των μαύρων, των Λατίνων και των λοιπών μειονοτήτων, εν αντιθέσει με των λευκών που θα κινδυνεύσουν περιπτωσιολογικώς από την αστυνομική βία αν -και μόνο αν- τυχόν βρεθούν στη λάθος θέση τη λάθος στιγμή. Για ένα μαύρο, η “λάθος στιγμή” είναι ανά πάσα στιγμή…

Οι ΗΠΑ, λίγους μήνες μετά την εξέγερση που προκάλεσε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολις, πήραν εκ νέου φωτιά, μετά το περιστατικό αστυνομικής βίας στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν, όταν αστυνομικοί πυροβόλησαν επτά φορές στην πλάτη τον αφροαμερικανικό Τζέικομπ Μπλέικ, ο οποίος χαροπαλεύει σε νοσοκομείο κι όπως όλα δείχνουν, δεν θα μπορέσει να περπατήσει ξανά, καθώς έχει μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω.

Το περιστατικό πυροδότησε έξαρση βίαιων διαδηλώσεων και ταραχών, αυτή τη φορά στο Ουισκόνσιν. Στη διάρκεια των διαδηλώσεων, ένας 17χρονος λευκός, ο Κάιλ Ρίτενχάουζ, πυροβόλησε και δολοφόνησε δύο διαδηλωτές. Ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη, θέλει να γίνει αστυνομικός και το σύνθημά του είναι το Blue lives matter, σε αντιδιαστολή με το Black lives matter. Όπου blue, βάλτε αστυνομία. Οι ΗΠΑ, κατά πώς φαίνεται, βρίσκονται σε μια εν δυνάμει προ-εμφυλιακή περίοδο. Τα περιστατικά ρατσιστικής βίας όλο και πυκνώνουν, οι διαδηλώσεις γίνονται όλο και πιο επιθετικές, ακολουθούν αντι-διαδηλώσεις και καταστάσεις “άμυνας” από λευκούς. Τα θύματα αυξάνονται, το αίμα ρέει, τα πάθη φλογίζονται. Κι αυτό, λίγους μόλις μήνες από τις επικείμενες προεδρικές εκλογές.

Οι αθλητές που ξεσηκώθηκαν υποστηρίζουν ότι δεν έχει νόημα να αγωνίζονται, τη στιγμή που η κοινωνία βράζει. Δεν έχει νόημα να μετατίθεται η προσοχή αλλού, πέρα από το βαθύ πρόβλημα- από αυτή τη χαίνουσα πληγή της αμερικανικής κοινωνίας. Οι αθλητές λειτουργούν κινηματικά, στέλνοντας στεντόρειο μήνυμα προς όλο τον κόσμο: Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο θέαμα κι ανταγωνισμός, αλλά στάση ζωής και κοινωνικό μπόλιασμα. Δεν δρα πέραν της κοινωνίας, μα ανθίζει εντός της…

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας τους. Οι παίκτες του NBA και των άλλων ομοσπονδιών που συμμετέχουν γράφουν ιστορία. Και το κάνουν την ώρα που η ιστορία καίει…

Αυτός είναι ο 17χρονος δολοφόνος

Tucker: How shocked are we that 17 year olds with rifles decided they had to maintain order when no one else would pic.twitter.com/MGl7tdz9B5

— Acyn Torabi (@Acyn) August 27, 2020