Χωρίς τέλος οι τουρκικές προκλήσεις, παρά τις πιέσεις της διεθνούς κοινότητας για αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση για την επέτειο του πραξικοπήματος στην Τουρκία, το 1980, υποστήριξε ότι η Ελλάδα παίρνει τον λάθος δρόμο. «Μην παίρνετε αυτόν το δρόμο γιατί θα καταλήξετε εντελώς μόνοι», είπε χαρακτηριστικά.

«Κοιτάξτε τι κάνει τώρα η Ελλάδα με τα νησιά. Πώς να τους εμπιστευτούμε; Μην περιφέρεστε γύρω γύρω στα νησιά. Κάνετε λάθος και θα μείνετε μόνοι σας. Όταν μιλάμε για γείτονες, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Η Τουρκία είναι σε θέση, αν χρειαστεί, να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ίδιος εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή τη δήλωση του Γάλλου προέδρου κατά τη συνεδρίαση MED7 στην Κορσική, όπου τόνισε – μεταξύ άλλων – πως «δεν έχουμε πρόβλημα με τον τουρκικό λαό, αλλά με τον Ερντογάν». «Η Γαλλία βρίσκεται πάντα στην ατζέντα μας. Δεν θέλω να αναφέρω καν το όνομά του, αλλά θα το κάνω γιατί είναι πολύ απασχολημένος μαζί μου. Είπε πως έχει πρόβλημα τον Ερντογάν και όχι με το τουρκικό έθνος. Κύριε Μακρόν, θα έχεις ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα με εμένα προσωπικά», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος

Και συνέχισε στο ίδιο ύφος: «Η ιστορία της Αφρικής είναι η ιστορία της Γαλλίας. Εσείς είστε αυτοί που σκοτώσατε ένα εκατομμύριο κόσμο στην Αλγερία. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα ανθρωπισμού. Του το είπα προσωπικά του Μακρόν. Δεν έχετε ιστορία. Εμείς δεν ανοίξαμε ούτε μύτη κάποιου ανθρώπου στην Αφρική. Εμείς προσφέραμε βοήθεια σε χώρες της Αφρικής για τον κορονοϊό. Εσύ Μακρόν, τι έκανες;».

Προκαλούν Ντονμέζ και Μπαχτσελί

Νωρίτερα, τόσο ο υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ όσο κι ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί φρόντισαν από την πλευρά τους, να επιτεθούν στον Εμανουέλ Μακρόν. Πυρά κατά του Γάλλου προέδρου εκτόξευσε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ. Αιτία οι δηλώσεις Μακρόν μετά τη συνάντηση MED7 στην Κορσική, όπου εξέφρασε την πλήρη στήριξή του σε Ελλάδα και Κύπρο. Συγκεκριμένα, ο Ντονμέζ απείλησε όσους «το παίζουν ηγέτες στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν έχουν στην ουσία κανένα δικαίωμα» ότι θα πληρώσουν το τίμημα για την προκλητική συμπεριφορά τους.

Ακόμη, προχώρησε σε δηλώσεις σε σχέση με τις έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας «ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν καλά νέα για τις έρευνες τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στην Μαύρη Θάλασσα».

Μπαχτσελί: Μακρόν και Μητσοτάκης να μην ξεχνούν τη δύναμή μας

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκε και ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά Μακρόν και Μητσοτάκη. «Η βούληση του έθνους μας θα πετάξει από πάνω μας τα δεσμά που απειλούν την ενότητά μας. Αυτό πρέπει να το ακούσουν καλά οι Μακρόν και Μητσοτάκης. Αυτοί που συνεργάζονται για να μας προδώσουν σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ τη δύναμή μας» σημείωσε ο Μπαχτσελί, σε ομιλία του για την επέτειο του πραξικοπήματος του 1980 στην Τουρκία.

Τσαβούσογλου: Πρόκληση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Πάγωσαν όλοι οι Ευρωβουλευτές και επίτροποι που βρίσκονταν στο Ευρωκοινοβούλιο όταν είδαν στις οθόνες τους την Ευρωπαϊκή Σημαία παραποιημένη, με τα αστέρια αντί να είναι τοποθετημένα κυκλικά να σχηματίζουν την Ημισέληνο, δίπλα στην Τουρκική σημαία. Κατά την έναρξη της ομιλίας, μέσω βιντεοδιάσκεψης, του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα μόνιτορ εμφανίστηκε η ένα γράφημα που έδειχνε στα αριστερά την τουρκική σημαία και δεξιά τη σημαία της ΕΕ ως ημισέληνο ενωμένες με το αστέρι της σημαίας της Τουρκίας. Ένας Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων ήταν ο πρώτος που το πρόσεξε και διαμαρτυρήθηκε κάνοντας λόγο για προβοκάτσια: «Τι είναι αυτό, είναι δυνατόν; Πρόκειται για προβοκάτσια!»

Discussion with Turkey's foreign minister #Čavuşoğlu, who's connected online from Senegal, gets a bit out of hand, as he insists on consuming all the speaking time after a first round of questions. He makes a lot of contradictory statements, opposes UNCLOS but asks for int'l law. — Reinhard Bütikofer (@bueti) September 10, 2020

«Αυτή είναι η σημαία μας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις» απάντησε προκλητικά ο Τούρκος ΥΠΕΞ, αλλά φυσικά δεν έπεισε και υπό τις αντιδράσεις, λίγο αργότερα το γράφημα αποσύρθηκε. Τα ευρωπαϊκά αστέρια της σημαίας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες “σβήνουν” διακριτικά σχηματίζοντας την ημισέληνο.

Επεισόδιο Ανδρουλάκη – Τσαβούσογλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έντονη αντιπαράθεση με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε και ο ευρωβουλευτής του από το Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπε ο ίδιος ο ευρωβουλευτής σε ραδιοφωνικό σταθμό, όλα ξεκίνησαν όταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών χρησιμοποίησε περισσότερο από τον επιτρεπόμενο χρόνο τόσο στην πρωτολογία όσο και στη δευτερολογία του. Τότε ο ευρωβουλευτής εξέφρασε τη διαμαρτυρία του με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να του απαντά προκλητικά “αν δεν θέλετε να ακουστεί η άποψή μου θα φύγω”. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι, έπειτα από δική του πρωτοβουλία, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες θα καταθέσουν σχετικό ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, ζητώντας να επιβληθεί εμπάργκο όπλων στην Τουρκία.

