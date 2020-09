Μυστήριο καλύπτει την πορεία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis, μόλις λίγες ώρες πριν τη λήξη της τουρκικής NAVTEX για τις σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, κι ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν προέβη σε νέες προκλητικές δηλώσεις, βάζοντας στο στόχαστρο την Ελλάδα και τον Εμανουέλ Μακρόν. Και αυτό γιατί το Oruc Reis μαζί με τα συνοδευτικά πλοία κινούνται με διπλάσια ταχύτητα από αυτή με την οποία έπλεαν τις τελευταίες 35 ημέρες, κι ενώ έχουν κυκλοφορήσει πολλά σενάρια περί ανανέωσης της NAVTEX για έρευνες πιο κοντά στο Καστελλόριζο.

Το τουρκικό ερευνητικό μέχρι σήμερα φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα 4-5 κόμβων, που του επέτρεπε να πλέει έχοντας ποντίσει καλώδια. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες κινείται νότια του Καστελλορίζου, με κατεύθυνση βορειοανατολική και με ταχύτητα περίπου 10 κόμβων, οπότε θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι έχει μαζέψει τα καλώδια. Όπως προκύπτει δηλαδή, φαίνεται να κινείται προς τα τουρκικά παράλια, στην Αττάλεια, με αρκετές πιθανότητες αποχώρησης. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς οι κινήσεις του πλοίου δεν συμβαδίζουν με την εμπρηστική ρητορική του Ερντογάν και των υπουργών του.

💢 #Turkey’s 3rd illegal NAVTEX for Oruc_Reis activities ends today at 20:59.

📌 Unconfirmed rumors, mostly from Turkish Twitter, mention that #Oruc_Reis is returning to its base. pic.twitter.com/WFDNg7bOyA

— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) September 12, 2020