Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της γερμανικής εφημερίδας Welt, για τον λόγο αναβολής της προγραμματισμένης για τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2020 Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. «Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα ακυρώθηκε ξαφνικά λόγω κρούσματος κορωναϊού. Δήθεν. Ο αληθινός λόγος πιθανότατα είναι ότι η σύνοδος κορυφής θα αποτύγχανε παταγωδώς. Γιατί προς το παρόν φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι ζουν σε διαφορετικές πολιτικές πραγματικότητες», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως αναφέρεται, «η έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ, που επρόκειτο να λάβει χώρα την Πέμπτη, ξαφνικά την Τρίτη το βράδυ ακυρώθηκε». «Επειδή δήθεν ένας από τους συμμετέχοντες μολύνθηκε με τον κοροναϊό», προστίθεται. Σύμφωνα με τη Welt, υπάρχει εύλογα η υποψία ότι η συνάντηση αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο, επειδή τα κράτη της ΕΕ είναι διχασμένα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και υπάρχει κίνδυνος για παταγώδη αποτυχία της συνόδου κορυφής. Καθοριστική είναι η στάση της Κύπρου, καθώς η Λευκωσία δεν θέλει να συμφωνήσει σε κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας.

«Όχι γιατί θεωρεί λανθασμένες τις κυρώσεις εναντίον του καθεστώτος εκεί, αλλά γιατί για την κοινή γνώμη στο νησί η Λευκορωσία δεν παίζει κανένα ρόλο. Εκεί συζητείται η διένεξη με την Τουρκία για το φυσικό αέριο – μόνο αυτή προσθέτει πόντους πολιτικά. Και γι’ αυτό η κυβέρνηση της Λευκωσίας θέλει να μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά του Μινσκ μέχρι να επιβληθούν και κυρώσεις κατά της Τουρκίας», επισημαίνεται.

«Λευκορωσία, Τουρκία, υπόθεση Ναβάλνι, το ανεπίλυτο μεταναστευτικό πρόβλημα – εδώ και εβδομάδες η ΕΕ μάταια αναζητεί απάντηση σε ένα σπάνια μεγάλο αριθμό διενέξεων. Αλλά κάθε χώρα έχει τη δική της πραγματικότητα. Πόσο πολύ διαφέρει ο τρόπος θεώρησης του κόσμου εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου το καταλαβαίνει κανείς, αν ρίξει μια ματιά σε τέσσερα σημαντικά ευρωπαϊκά κράτη: Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία και Σουηδία», καταλήγει το δημοσίευμα.

The @eucopresident has decided to postpone the special European Council meeting that was planned for 24 and 25 September to 1 and 2 October #EUCO

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του Μισέλ, Μπάρεντ Λέιτς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενημερώθηκε πως αξιωματούχος ασφαλείας, με τον οποίον είχε έρθει σε επαφή, διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό. Ο ίδιος έχει τεθεί σε καραντίνα, μολονότι το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε την Δευτέρα βγήκε αρνητικό.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.

The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) September 22, 2020