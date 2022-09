Την τακτική της κλιμάκωσης της έντασης συνεχίζει να ακολουθεί για μία ακόμα φορά έναντι της Ελλάδας ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν, ανέφερε: «Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς, ούτε πολιτικά, ούτε στρατιωτικά, ούτε οικονομικά. Για αυτό το λόγο, δεν μπορεί να είναι συνομιλητής μας».

#BREAKING Greece is not Türkiye’s equal politically, economically, or militarily, says President Erdogan pic.twitter.com/KFrw3zfQtI

