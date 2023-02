O Τζο Μπάιντεν στραβοπάτησε πάλι και έπεσε στα σκαλιά του Air Force One, όπως φαίνεται από video που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Τα πλάνα δείχνουν τον 80χρονο πρόεδρο των ΗΠΑ την ώρα που ανεβαίνει τα σκαλιά για να επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος, που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Τσόπιν της Βαρσοβίας, στην Πολωνία.

February 22nd, 2023:

Joe Biden falling up the stairs on Air Force One vs. Donald Trump walking up the stairs on Trump Force One.

The contrast between the two is remarkable. pic.twitter.com/hraUbd8rkt

— Charles R Downs (@TheCharlesDowns) February 22, 2023