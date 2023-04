Την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών του Κεντάκι, στις ΗΠΑ, προκάλεσαν οι αναφορές για πυροβολισμούς έξω από την Old National Bank. Το Associated Press κάνει λόγο για οκτώ νεκρούς και έξι τραυματίες.

Το αστυνομικό τμήμα του Λούισβιλ έχει συμβουλεύσει το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Στις 9.27 π.μ. (τοπική ώρα), η Αστυνομία ανακοίνωσε στο Twitter: «Επιβεβαιώνουμε αναφορές για έναν ενεργό ένοπλο στο τετράγωνο 300 της East Main. Παρακαλείσθε να παραμείνετε εκτός της περιοχής. Υπάρχουν πολλές απώλειες».

We are confirming reports of an active aggressor in the 300 block of East Main. Please stay out of the area. There are multiple casualties.

— LMPD (@LMPD) April 10, 2023