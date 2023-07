Κίνα: Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμα ένας τραυματίστηκε το πρωί της Δευτέρας ύστερα από επίθεση με μαχαίρι σε νηπιαγωγείο.

Η επίθεση στο νηπιαγωγείο έγινε στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, αναφέρει στην ψηφιακή του έκδοση το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BBC, επικαλούμενο την αστυνομία.

Η κινεζική αστυνομία δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για τα θύματα μέχρι στιγμής, ενώ σύμφωνα με το BBC η αστυνομία έχει συλλάβει έναν 25χρονο.

(China) – Six Children Killed In What Local Media Called “Beheading” Rampage In A Kindergarten Near Guangdong’s Lianjiang City In China

Authorities in Lianjiang said they have arrested a 25-year-old man with the surname Wu.#shuttletvnews pic.twitter.com/6kjd8gZzyd

— ShuttleTV (@shuttletvnews) July 10, 2023