Ο εφιάλτης συνεχίζεται στα αεροδρόμια ανά την Ευρώπη με δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να μην ξέρουν αν και πότε θα ταξιδέψουν μετά το μπλακ άουτ στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας.

Κάποιοι μάλιστα μιλούν για την χειρότερη αναταραχή στις αερομεταφορές από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία το 2010, που παρέλυσε τα πάντα.

Τουλάχιστον 1.200 πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες μεταθέθηκαν, με τις αεροπορικές εταιρίες να έχουν αναδυθεί σε αγώνα δρόμου για να επανέλθουν τα πράγματα στην κανονικότητα, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει άμεσα.

Αν και οι λόγοι πίσω από την κατέρρευση του συστήματος είναι ακόμη υπό διερεύνηση οι Βρετανικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση που έριξε το σύστημα.

Αξιωματούχοι των αερομεταφορών, τους οποίους επικαλούνται οι Times, ανέφεραν πως το πρόβλημα θα μπορούσε να οφείλεται σε ένα λανθασμένα κατατεθειμένο σχέδιο από μια γαλλική αεροπορική εταιρεία.

Το τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (28/8), σε μια από τις περιόδους με την μεγαλύτερη κίνηση και είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των σχεδίων πτήσεων, με αποτέλεσμα ο σχετικός χειρισμός να πρέπει να γίνεται χειροκίνητα οδηγώντας σε καθυστερήσεις.

Μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση οι Βρετανοί κοιμούνται σε πατώματα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ενώ στη Λας Πάλμας των Καναρίων Νήσων εξοργισμένοι επιβάτες αντάλλαξαν ακόμη και μπουνιές, σύμφωνα με το Sky News. Αρκετοί από τους επιβάτες που επικοινώνησαν με το βρετανικό δίκτυο είπαν ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν σπίτι, αναγκάζονται να κοιμηθούν όπου βρουν, ξέμειναν από χρήματα, ενώ θα έπρεπε να έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους.

Η Βίκι Οστρόφσκι από το Sky News είπε ότι έχει κολλήσει στο Όσλο της Νορβηγίας με την οικογένειά της αφού παρευρέθηκε στον γάμο του γιου της. «Είμαι εγκλωβισμένη στο Όσλο και θα μου τελειώσουν τα απαραίτητα φάρμακα για την καρδιά».

Η γυναίκα κανονικά ήταν να επιστρέψει χθες, αλλά τώρα η επαναπρογραμματισμένη πτήση της δεν είναι μέχρι το Σάββατο και θα της τελειώσουν τα απαραίτητα φάρμακα για την καρδιά δύο μέρες νωρίτερα. Το γκρουπ της περιλαμβάνει έναν ανάπηρο, καθηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι, μια επιβάτιδα με νευρολογική πάθηση, καθώς και έναν 83χρονο ευπαθή συγγενή.

«Σήμερα είναι επίσης τα 50ά μου γενέθλια, επομένως τα σχέδια έπρεπε να είχαν ακυρωθεί», ανέφερε η Οστρόβσκι. Ήδη μας κόστισε 1.000 λίρες τη βραδιά και παρά την υπόσχεση για αποζημίωση, δεν είναι αρκετό». Μια άλλη είπε στο Sky News, η Μέγκαν Γκάφνεϊ, εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο της Φουερτεβεντούρα χθες το απόγευμα.

Η πρώτη πτήση επιστροφής είναι στις 7 Σεπτεμβρίου και το προσωπικό του αεροδρομίου είπε στους επιβάτες ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα ξενοδοχεία. Στη συνέχεια, το προσωπικό κάλεσε την αστυνομία και «τελικά βρήκαν κάπου στις 2 το πρωί όπου είχαν τοποθετηθεί τουλάχιστον 20 επιβάτες».

«Πρέπει να κάνουμε check out το μεσημέρι σήμερα και δεν έχουμε πού να πάμε. Έχω 4 παιδιά μαζί μου που είναι τόσο αναστατωμένα και φοβισμένα» πρόσθεσε.

«Υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται στο αεροδρόμιο από χθες.Υπάρχουν πολλά παιδιά, πολλά μωρά. Δεν έχω φαγητό. Έχουν έρθει και έχουν προσφέρει νερό σε όλους, αλλά μόνο αυτό» είπε από την πλευρά της η παραγωγός του Sky News, Τζόρτζια Ζίμπαρτ.

All flights now cancelled till 6pm & there’s a ONE HOUR long queue to leave Heathrow Terminal 5 following hundreds of cancellations and being ordered to leave the terminal by BA. Here’s the line! Isn’t being kept hostage illegal @guardian @MailOnline @Independent @SkyNews @GBNEWS pic.twitter.com/TkqIsbhsWz

— Matthew Potts (@Matthewpotts04) August 28, 2023