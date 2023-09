Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίσσεται στις ΗΠΑ, με Αμερικανούς αξιωματούχους να απευθύνουν έκκληση στο κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό ενός F-35, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν κάπου στη Νότια Καρολίνα

Ο πιλότος του σώματος των Πεζοναυτών χρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα του F-35B Lighting II ενώ πετούσε πάνω από το Βόρειο Τσάρλεστον το απόγευμα της Κυριακής μετά από μια «αναποδιά», είπαν αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων, σημειώνοντας ότι συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και εστιάζεται σε δύο λίμνες στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πιλότος έπεσε με το αλεξίπτωτό του στο Βόρειο Τσάρλεστον γύρω στις 14:00 τοπική ώρα και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Βάσει της θέσης και της πορείας του μαχητικού, η έρευνα για το F-35 εστιάζεται στις λίμνες Μούλτρι και Μάριον, βόρεια του Βορείου Τσάρλεστον.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023