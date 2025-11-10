Ξεκινά η κατασκευή ανισόπεδων κόμβων στον Σκαραμαγκά

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα ανακοινωθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου». Την ανακοίνωση θα κάνει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ποιος το χρηματοδοτεί;

Η χρηματοδότηση για το μεγάλο οδικό έργο του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά εγκρίθηκε οριστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημοπράτησή του. Το έργο εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «Υποδομές και Μεταφορές 2021-2025». Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που στοχεύει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού δικτύου της Αττικής, ενώ παρόμοιες δράσεις αναμένονται για τον κόμβο Μεταμόρφωσης και άλλες περιοχές με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Η δημοπράτηση του έργου τοποθετείται σύντομα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ιδιαίτερα σημαντικής επένδυσης για τη Δυτική Αττική.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του έργου για την εθνική οικονομία και τις υποδομές. Το συνολικό κόστος ανέρχεται περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις ή ενστάσεις κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η υπογραφή της σύμβασης προβλέπεται έως το καλοκαίρι του 2026. Η διάρκεια κατασκευής εκτιμάται στους 36 μήνες, πράγμα που σημαίνει πως ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος της δεκαετίας.

Τα στοιχεία του έργου

Ο νέος οδικός άξονας θα έχει μήκος 7,4 χιλιομέτρων και θα περιλαμβάνει δύο νέους ανισόπεδους κόμβους, του Σκαραμαγκά και των Ναυπηγείων, καθώς και την αναβάθμιση του υπάρχοντος κόμβου Σχιστού. Το έργο στοχεύει στη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, ολοκληρώνοντας τον Κόμβο Σκαραμαγκά και διευκολύνοντας την κυκλοφορία μεταξύ της Αττικής Οδού, του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου.

Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται η αναδιαμόρφωση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού στο τμήμα μεταξύ των κόμβων, καθώς και η δημιουργία σύγχρονου δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων. Επιπλέον, μέσω προαιρετικής πρόβλεψης του έργου, σχεδιάζεται σύνδεση με το οδικό δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου Φυλής, μήκους 2,3 χιλιομέτρων, που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση δύο κόμβων οι οποίοι εξυπηρετούν τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και τον ΧΥΤΑ.

Πως θα βοηθά καθημερινά

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δώσει λύσεις στο οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα του Θριασίου Πεδίου, μιας περιοχής που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της βιομηχανίας και των logistics. Η λειτουργία του Τριπλού Κόμβου θα προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές στους οδηγούς, αποσυμφορώντας τον ήδη υπερφορτωμένο κόμβο Λεωφόρου Αθηνών – Σχιστού, ο οποίος λειτουργεί σήμερα μερικώς. Παράλληλα, η νέα χάραξη θα επιτρέπει απευθείας πρόσβαση στην Περιφερειακή Αιγάλεω, χωρίς την ανάγκη διέλευσης από τους εσωτερικούς δρόμους του Ασπροπύργου που δυσχεραίνουν τη ροή.

eurokinissi

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η αξιοποίηση της λεγόμενης «σήραγγας φάντασμα», που παραμένει ανεκμετάλλευτη επί δεκαετίες στην περιοχή. Με το νέο έργο, η σήραγγα αυτή θα αποκτήσει λειτουργικό ρόλο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διοχέτευση της κυκλοφορίας. Επίσης, θα δημιουργηθεί νέος κόμβος που θα συνδέει άμεσα τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά με τη Λεωφόρο Αθηνών, ενισχύοντας τη βιομηχανική δραστηριότητα και μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την καθημερινή κυκλοφορία από την Αθήνα προς τον Ασπρόπυργο, την Ολυμπία Οδό, το Σχιστό και το λιμάνι του Πειραιά. Θα αποτελέσει έτσι κομβικό κρίκο στην αλυσίδα μεταφορών που συνδέει την πρωτεύουσα με τα μεγαλύτερα εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα της Δυτικής Αττικής.

Το Θριάσιο Πεδίο αναπτύσεται

Η ανάπτυξη στο Θριάσιο Πεδίο έχει φέρει μεγάλα έργα και επενδύσεις, ταυτόχρονα όμως έχει επιβαρύνει σημαντικά το υπάρχον οδικό δίκτυο. Η αυξημένη κίνηση βαρέων οχημάτων και φορτηγών στους στενούς και φθαρμένους δρόμους της περιοχής έχει δημιουργήσει χρόνιες καθυστερήσεις, φθορές και αυξημένους κινδύνους ατυχημάτων. Ο νέος κόμβος, μαζί με την προοπτική διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Αθηνών, θα συμβάλει καθοριστικά στη διαχείριση της βιομηχανικής κυκλοφορίας και στην αποσυμφόρηση των δρόμων γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Παράλληλα, η αναμενόμενη υλοποίηση του άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα, που σχεδιάζεται ως νέος διάδρομος μεταφορών, εκτιμάται ότι θα δώσει σημαντικές ανάσες στη Λεωφόρο Κηφισού και θα διευκολύνει την εμπορευματική ροή προς τον βόρειο άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη θα αυξήσει αναπόφευκτα την πίεση στο ήδη φορτωμένο δίκτυο που ξεκινά από τον Πειραιά, διέρχεται από τη Λεωφόρο Σχιστού και καταλήγει στη Λεωφόρο Αθηνών.

Ποιοι άλλοι θα επωφεληθούν

Το έργο «Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά» περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω στο τελευταίο της τμήμα, μήκους 1,4 χιλιομέτρων, έως την Εθνική Οδό, με την κατασκευή ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά. Περιλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, με την προσθήκη νέου υπερυψωμένου κλάδου και γέφυρας πάνω από την Εθνική Οδό, καθώς και την πλήρη αναδιαμόρφωση του τμήματος μεταξύ Σχιστού και Σκαραμαγκά για την αύξηση των λωρίδων κυκλοφορίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή νέου Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων επί της Λεωφόρου Σχιστού, προκειμένου να καταργηθεί ο υπάρχων ισόπεδος κόμβος στη διασταύρωση με το Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά και να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες του δικτύου. Στις πρόσθετες εργασίες περιλαμβάνεται και η αναμόρφωση του οδικού τμήματος που συνδέει αυτούς τους κόμβους, καθώς και η ανακαίνιση της υφιστάμενης γέφυρας του ανισόπεδου κόμβου Σχιστού.

Στις προαιρετικές φάσεις του έργου εντάσσονται η ολοκλήρωση συγκεκριμένων κλάδων του κόμβου Σχιστού και των Ναυπηγείων, οι εργασίες συντήρησης της υπάρχουσας υποδομής και η διασύνδεση με το οδικό δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου Φυλής. Η οδική αυτή σύνδεση θα ενισχύσει την προσβασιμότητα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και θα βελτιώσει τη ροή μεταφορών προς τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ.

Τα μειονεκτήματα του έργου

Παρότι το έργο παρουσιάζει αδιαμφισβήτητα οφέλη για τη Δυτική Αττική, δεν λείπουν και οι προκλήσεις που το συνοδεύουν. Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα είναι το υψηλό κόστος κατασκευής σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των τεχνικών εργασιών, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή υπερβάσεις προϋπολογισμού. Οι απαλλοτριώσεις γης, οι αρχαιολογικές επιβλέψεις και οι ενδεχόμενες ενστάσεις σε διαγωνιστικό επίπεδο αποτελούν παράγοντες που συχνά επιμηκύνουν την πορεία υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομής.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εργασιών, αναμένεται να υπάρξουν προσωρινές επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία, ειδικά στις κεντρικές αρτηρίες της περιοχής όπως η Λεωφόρος Σχιστού και η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου. Οι τοπικές κοινωνίες πιθανόν να αντιμετωπίσουν πρόσκαιρη όχληση από τις κατασκευές, την ηχορύπανση και την αυξημένη παρουσία βαρέων μηχανημάτων. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος το νέο οδικό δίκτυο, αν δεν συνοδευτεί από κατάλληλο αστικό σχεδιασμό, να επιταχύνει την άναρχη ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και αυξάνοντας την κυκλοφοριακή πίεση σε βάθος χρόνου.

Τέλος, ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και το έργο θα διευκολύνει την πρόσβαση και τη μεταφορά αγαθών, δεν συνοδεύεται από παράλληλα μέτρα ενίσχυσης των δημόσιων μεταφορών ή της σιδηροδρομικής διασύνδεσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασυσσώρευσης κυκλοφορίας στο μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά παραμένει ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη δυτική πύλη της πρωτεύουσας, που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον χάρτη των μεταφορών στην Αττική.