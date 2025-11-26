Ξεκίνησε η παραγωγή του νέου Toyota Aygo X Hybrid Electric στο Kolin της Τσεχίας

Η Toyota Motor Europe (TME) ξεκίνησε την παραγωγή του νέου Toyota Aygo X Hybrid στο εργοστάσιο της Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ). Το νέο ultra-compact SUV Aygo X Hybrid, το πιο προσιτό μοντέλο της Toyota στην Ευρώπη, κάνει το ντεμπούτο του ως το πρώτο πλήρως υβριδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία Α, προσφέροντας τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ από οποιοδήποτε άλλο μη plug-in μοντέλο χάρη στην τεχνολογία Toyota Hybrid Electric και γίνεται το 1ο αυτοκίνητο που πετυχαίνει αυτόν τον στόχο χωρίς να φορτίζει, ενώ καθιστά την υβριδική τεχνολογία πιο προσιτή από ποτέ. Με την έλευση του νέου μοντέλου, η Toyota προσφέρει πλέον εξηλεκτρισμένες εκδόσεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες οχημάτων στην Ευρώπη, μέσω της πολυτεχνολογικής στρατηγικής (Multi-pathway Strategy). Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, η Toyota εκτιμά ότι το νέο υβριδικό Aygo X θα έχει κατά 18% μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, σύμφωνα με τα δεδομένα εκπομπών CO₂ (Combined) της JATO βάσει του κύκλου WLTP, Μάιος 2025.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, το Toyota Aygo X είναι ένα μοναδικό crossover στην κατηγορία Α, ιδιαίτερα δημοφιλές, με περισσότερες από 210.000 πωλήσεις από το λανσάρισμά του.Η παραγωγή του Aygo ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2005. Το Aygo X, που παρουσιάστηκε το 2021, σηματοδότησε τη μετάβαση σε έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από τα crossover, ενώ μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 365.000 μονάδες.

Το νέο Aygo X Hybrid κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της TMMCZ στο Kolin της Τσεχίας, όπου νέα υλικά, εκσυγχρονισμένες διαδικασίες και logistics μειώνουν περαιτέρω τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του εργοστασίου. Η TMMCZ, με περίπου 3.200 εργαζομένους και 65% των εξαρτημάτων να προέρχονται από την τοπική αγορά, έχει κατασκευάσει πάνω από 2,3 εκατομμύρια οχήματα Toyota από το 2022 που ιδρύθηκε ως κοινοπραξία συμπεριλαμβανομένων των Aygo, Aygo X και Yaris. Το εργοστάσιο προετοιμάζεται επίσης για τη μελλοντική παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV), ενισχύοντας την αποκαλούμενη multi-pathway στρατηγική της Toyota για την επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την έναρξη παραγωγής του Aygo X Hybrid, ενώ ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε για τη μελλοντική παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πολυτεχνολογική πορεία μας προς την ουδετερότητα άνθρακα. Επιπλέον, η εισαγωγή της έκδοσης GR SPORT προσθέτει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του Aygo.»

δήλωσε ο Robert Kiml, Πρόεδρος της Toyota Motor Manufacturing Czech.

«Το Aygo X εισάγει τη φημισμένη υβριδική τεχνολογία της Toyota στο πιο συμπαγές και προσιτό μας μοντέλο, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση, δυναμικές επιδόσεις και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, σε συνδυασμό με τα αυστηρά μας πρότυπα ποιότητας. Το συγκεκριμένο ορόσημο αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να κάνουμε τη βιώσιμη κινητικότητα προσιτή σε όλους, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.» είπε ο Peter Rade, Αντιπρόεδρος Ποιότητας, Toyota Motor Europe.

Η Toyota έχει δεσμευτεί να επιτύχει την ουδετερότητα άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2040 και σε όλες τις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής έως το 2030. Η TMMCZ υποστηρίζει ενεργά την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της καινοτομίας στις διαδικασίες.

