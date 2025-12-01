Ο Ogier γίνεται εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την Toyota Gazoo Racing

Ο Sebastien Ogier, και ο συνοδηγός του Vincent Landais επικράτησαν σε έναν δραματικό αγώνα που κρίθηκε την τελευταία ημέρα του: To Ράλι Σαουδικής Αραβίας. Ο Ogier αναμετρήθηκε για τον τίτλο με τους ομόσταυλούς του, Elfyn Evans και Kalle Rovanpera, και χρειαζόταν να τερματίσει εμπρός τους με διαφορά για να εξασφαλίσει το τρόπαιο, κάτι που συνέβη τελικά και ο Ogier είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Οδηγών 2025.

Στο τέλος της χρονιάς

Το Ράλι Σαουδικής Αραβίας αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητικός αγώνας με τον συνδυασμό μαλακών και αμμωδών διαδρομών στην έρημο, σκληρών και κακοτράχαλων ορεινών δρόμων, καθώς και υψηλών θερμοκρασιών να κάνουν τις συνθήκες για τους αγωνιζόμενους εξαιρετικά δύσκολες.

Οι εναλλασσόμενες συνθήκες των οδοστρωμάτων σήμαιναν ότι η τριάδα των διεκδικητών του τίτλου είχε να αντιμετωπίσει και τις πιθανότητες να χάσουν χρόνο λόγω του υψηλού κινδύνου κλαταρισμάτων των ελαστικών στις σκληρές ειδικές διαδρομές. Ο Evans προηγούνταν στην κατάταξη με τρεις βαθμούς διαφορά από τον Ogier πριν από τον αγώνα, αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει και να αλλάξει ένα ελαστικό το πρωί της Παρασκευής, χάνοντας 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, ο Ogier έχασε επίσης χρόνο λόγω απώλειας πίεσης ελαστικών το απόγευμα και ήταν μόλις δύο θέσεις μπροστά από τον Evans και επομένως ουσιαστικά έναν βαθμό μπροστά πριν από την τελευταία ημέρα, όταν προσφέρονταν επιπλέον 10 βαθμοί bonus για τους ταχύτερους οδηγούς κατά τη διάρκεια της ημέρας και την Power Stage που ολοκλήρωνε τον αγώνα.

Μόλις 0,1 δευτερόλεπτα χώριζαν τον Ogier και τον Evans στην εναρκτήρια ειδική της τελευταίας ημέρας, αλλά η επόμενη και προτελευταία ειδική Asfan -η μεγαλύτερη του ράλι μήκους 33,28 χιλιομέτρων- αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Ogier ήταν 7,9 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από τον Evans και στη συνέχεια βρέθηκε να ανεβαίνει στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, καθώς άλλοι οδηγοί αντιμετώπισαν προβλήματα, με τέσσερις θέσεις πλέον να βρίσκονται ανάμεσα σε αυτόν και τον Evans.

Putting everything on the line in the championship battle 👊#WRC | #RallySaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/ZyZR8cFCX9 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 29, 2025

Όλα κρίθηκαν στο νήμα

Ο Evans έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στην Power Stage που ολοκλήρωσε τον αγώνα, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο με 7,2 δευτερόλεπτα, αλλά ο Ogier κατάφερε να παραμείνει μπροστά στην κατάταξη και να κερδίσει με 0,8 δευτερόλεπτα, ενώ παράλληλα εξασφάλισε το 10ο βάθρο του από 11 συμμετοχές φέτος, το οποίο περιλαμβάνει έξι νίκες. Με τον τρόπο αυτό, ο Ogier ισοφαρίζει το ρεκόρ του συμπατριώτη του Γάλλου Sebastien Loeb δηλαδή την κατάκτηση του ένατου τίτλου, και το πετυχαίνει τέσσερα χρόνια αφότου κατέκτησε το τελευταίο του πρωτάθλημα και αποχώρησε από το WRC ως οδηγός πλήρους απασχόλησης. Αυτός είναι ο τρίτος τίτλος του με την TGR-WRT και το πρώτο πρωτάθλημα για τον συνοδηγό του Landais. Είναι η έκτη φορά μέσα σε επτά χρόνια που ένα πλήρωμα της TGR-WRT στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής και η τέταρτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια που η ομάδα κατακτά και τα τρία πρωταθλήματα, έχοντας ήδη κατακτήσει το στέμμα των κατασκευαστών στο Ράλι Κεντρικής Ευρώπης τον περασμένο Οκτώβριο. Συνολικά, είναι ο 10ος τίτλος οδηγών που κατακτάται στο τιμόνι ενός Toyota: Ένα κοινό ρεκόρ με τη Lancia.

Οι Evans και Martin

Τερματίζοντας ως δεύτεροι στο πρωτάθλημα, οι Evans και Martin έχτισαν μια εξαιρετική σεζόν με απαράμιλλη συνέπεια, κατακτώντας την πρώτη εξάδα και στους 14 αγώνες, κατακτώντας δύο νίκες και έξι ακόμη θέσεις στο βάθρο. Ο Rovanpera και ο συνοδηγός του Jonne Halttunen είχαν ελάχιστες πιθανότητες να κερδίσουν έναν τρίτο παγκόσμιο τίτλο, καθώς έπρεπε να ανατρέψουν μία διαφορά 24 βαθμών στον τελευταίο γύρο της σεζόν και οι πιθανότητές τους μειώθηκαν ήδη το πρωί της Πέμπτης, όταν υπέστησαν ζημιά στα ελαστικά. Την τελευταία του μέρα στους αγώνες WRC, πριν κάνει την πρωτοποριακή του μετάβαση σε αγώνες πίστας με μονοθέσια με την υποστήριξη της TGR τον επόμενο χρόνο, ο Rovanpera υπέστη ένα ακόμη κλατάρισμα, κάτι που τον περιόρισε στην έβδομη θέση στον τερματισμό.

Ο Sami Pajari ολοκλήρωσε την πρώτη του πλήρη σεζόν στο Rally1 ίσως με την καλύτερη επίδοσή του μέχρι σήμερα. Φρέσκος από το παρθενικό του βάθρο στον προηγούμενο γύρο στην Ιαπωνία, κέρδισε δύο ειδικές διαδρομές και ενώ έχασαν δύο λεπτά όταν χρειάστηκε να αλλάξουν ένα ελαστικό αυτός και ο συνοδηγός του Marko Salminen αντέδρασαν την τελευταία ημέρα, ανεβαίνοντας από την έβδομη στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης. Ο Takamoto Katsuta έφτασε την τελευταία ημέρα στην τρίτη θέση μετά από έναν χωρίς προβλήματα αγώνα. Ωστόσο, προσπαθώντας να κρατηθεί μπροστά από τον Adrien Fourmaux (Hyundai), είχε μία έξοδο στην προτελευταία ειδική διαδρομή, αλλά κατάφερε τελικά να τερματίσει στην πέμπτη θέση.

Η κατηγορία Rally 2

Ήδη στεφθέντες πρωταθλητές WRC2, οι Oliver Solberg και Elliott Edmondson τερμάτισαν ως το κορυφαίο πλήρωμα Rally2 για ένατη φορά αυτή τη σεζόν (και πέμπτο συνεχόμενο αγώνα) με το GR Yaris Rally2 τους που προετοιμαζόταν από την Printsport. Το πλήρωμα θα ενταχθεί στη σειρά Rally1 της TGR-WRT το 2026.

Οι δηλώσεις

Akio Toyoda (Πρόεδρος TGR-WRT)

«Ουάου! Είναι σίγουρα δυνατός! Όταν παρακολουθώ τον Seb, αυτή είναι η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό. Συγχαρητήρια για το ένατο πρωτάθλημα και συγχαρητήρια στον Vincent για τον πρώτο του τίτλο επίσης!

Δεν είμαι σίγουρος αν είναι εντάξει να πω συγχαρητήρια για ένα ακόμη ασημένιο μετάλλιο, αλλά η συνεπής οδήγηση του Elfyn είναι πραγματικά πολύτιμη για την ομάδα. Και θα βασιστούμε σε αυτόν για να φέρει το GR YARIS μας με ασφάλεια στη γραμμή τερματισμού και του χρόνου. Αν το κάνει, είμαι σίγουρος ότι θα συμβούν σπουδαία πράγματα.



Ο νεότερος νικητής του WRC, που έσπασε το ρεκόρ του Jari-Matti, ο νεότερος πρωταθλητής σε ηλικία 22 ετών και μιας ημέρας, επέλεξε για την συνέχεια μια νέα πρόκληση σε αγώνες πίστας... Απόλαυσα πολύ που ήμουν στην ίδια ομάδα με τον Kalle και ανυπομονώ να τον δω σε μια πίστα στην Ιαπωνία του χρόνου.

«Θα επιστρέψω πιο δυνατός την επόμενη σεζόν». Πιστεύω στα λόγια του Takamoto μετά τη Power Stage στην Σαουδική Αραβία. Επίσης, θέλω να δω τον Sami στο βάθρο ξανά του χρόνου. Ανυπομονώ να τον δω ακόμα πιο ψηλά!

Juha, Jari-Matti και όλοι στην ομάδα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σκληρή δουλειά αυτή τη σεζόν και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Ελπίζω όλοι να ξεκουραστείτε για λίγο. Καλά Χριστούγεννα!»



Juha Kankkunen (Αναπληρωτής Διευθυντής Ομάδας)

«Ήταν μια απίστευτα αμφίρροπη μάχη μεταξύ του Seb και του Elfyn που έφτασε μέχρι την τελευταία ειδική διαδρομή του τελευταίου ράλι της σεζόν. Νομίζω ότι ο Seb έχει δείξει ότι είναι ο καλύτερος οδηγός στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και ίσως ακόμη και όλων των εποχών: έχει ισοφαρίσει το ρεκόρ κερδίζοντας τον ένατο τίτλο, και το έχει κάνει με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές. Κέρδισα πρωταθλήματα επίσης με τρεις ομάδες - αλλά κέρδισα μόνο τέσσερις τίτλους! Ο Elfyn έχει κάνει επίσης φανταστική δουλειά. Δεν έκανε κανένα λάθος, έπρεπε να είναι το πρώτο αυτοκίνητο στο δρόμο για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν και ήταν τόσο συνεπής, και θα είναι υπέροχο να τον έχουμε μαζί μας και να προσπαθήσουμε να το ξανακάνουμε του χρόνου. Ο Kalle επίσης προσπάθησε όσο καλύτερα μπορούσε, παρόλο που αυτή τη φορά δεν ήταν στα χέρια του. Θα μας λείψει, αλλά ανυπομονούμε να ακολουθήσουμε τη νέα του πρόκληση, και με γρήγορους νεαρούς οδηγούς όπως ο Sami και ο Oliver να έρχονται, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να έχουμε μια άλλη δυνατή σεζόν το 2026.»

Sebastien Ogier (Οδηγός αυτοκινήτου 17)

«Τι φοβερή μάχη ήταν αυτή με τον Elfyn και τον Scott! Ένας σπουδαίος πρωταθλητής χρειάζεται σπουδαίους αντιπάλους, και αυτοί ήταν εξαιρετικά δυνατοί και μας ώθησαν στα όριά μας μέχρι την τελευταία ειδική της χρονιάς. Μπράβο, στον Kalle και τον Jonne επίσης, και σε όλη την ομάδα. Ήταν μια τόσο επιτυχημένη σεζόν, και αυτό οφείλεται στο ότι είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτή την φανταστική ομάδα και στο ότι βρήκα έναν νεαρό συνοδηγό στο πρόσωπο του Vincent, ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά δίπλα μου, φέρνοντας τόση θετική ενέργεια και με κάνει να νιώθω νεότερος.»



What a season for this pair 🏆#WRC pic.twitter.com/MCIwAI2PQx — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 29, 2025

WRC 2025 – Βαθμολογία οδηγών μετά τον 14ο γύρο:

1 Sebastien Ogier 293 βαθμοί

2 Elfyn Evans 289

3 Kalle Rovanpera 256

4 Ott Tanak 216

5 Thierry Neuville 194

6 Takamoto Katsuta 122

