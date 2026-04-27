«Ξεθυμασμένοι» (;) μέχρι την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Μετά το επιτυχημένο τεστ της διαδικασίας της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, δεν υπήρξαν παρά ελάχιστες διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας το επόμενο κρας τεστ για το Μέγαρο Μαξίμου είναι η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στην πρωθυπουργική έδρα έχουν λόγους να πιστεύουν ότι η μεγάλη ένταση στο εσωτερικό της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος, που καταγράφηκε τα πρώτα 24ώρα μετά τις νέες δικογραφίες σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ήδη υποχωρήσει, ωστόσο, επιτελικά κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα έλθει αντιμέτωπο με τη δυσαρέσκεια σημαντικού τμήματος των «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους μοιάζουν απογοητευμένοι τους τελευταίους μήνες.

Αν και αρχικώς είχε διαρρεύσει ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα πραγματοποιείτο την ερχόμενη Πέμπτη στις 30 Απριλίου, τελικώς ο προγραμματισμός άλλαξε και αυτή θα γίνει μία εβδομάδα μετά και συγκεκριμένα την επόμενη Πέμπτη στις 7 Μαίου.