Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro, διέρρευσαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τιμές τους

Η Xiaomi ετοιμάζεται να λανσάρει νωρίτερα από το συνηθισμένο τα Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro, με διαρροές να αποκαλύπτουν ήδη τα πλήρη χαρακτηριστικά και τις τιμές των νέων μοντέλων που θα ξεκινούν από τα 749 ευρώ στην Ευρώπη. Η σειρά θα βασίζεται σε επεξεργαστές MediaTek Dimensity και κάμερες Leica, με έμφαση στην τεράστια μπαταρία και τη γρήγορη φόρτιση.



Χαρακτηριστικά Xiaomi 17T

Το βασικό Xiaomi 17T αναμένεται με MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 12GB LPDDR5X RAM και 256/512GB UFS 4.1 αποθηκευτικό χώρο, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση για gaming και multitasking. Θα διαθέτει επίπεδη AMOLED οθόνη 6,59 ιντσών ανάλυσης 1.5K (1.268x2.756 pixels) με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και φωτεινότητα έως 3500 nits, κάτι που την κάνει ιδανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Η μπαταρία των 6.500mAh θα υποστηρίζει 67W ενσύρματη φόρτιση, ενώ το σύστημα Leica θα περιλαμβάνει 50MP κύρια κάμερα (Light Fusion), 50MP τηλεφακό 2-2.6x και 12MP υπερευρυγώνιο, με 32MP selfie. Στα του software, αναμένουμε Android 16 και HyperOS 3, ενώ σε διαστάσεις, κάτι παρόμοιο με αυτές που είδαμε στα προηγούμενα μοντέλα.



Χαρακτηριστικά Xiaomi 17T Pro

Το Xiaomi 17T Pro αναβαθμίζεται με Dimensity 9500 flagship chip, 12GB RAM και 512GB UFS 4.1, δίνοντας εγγυήσεις για κορυφαίες επιδόσεις σε gaming και εργασίες που σχετίζονται με το ΑΙ. Η οθόνη του θα είναι μεγαλύτερη (6,83 ιντσών AMOLED 1.5K) στα 144Hz, με Dolby Vision και HDR10+.

Η μπαταρία του θα φτάνει τα 7.000mAh με 100W ενσύρματη και 50W ασύρματη φόρτιση, προσφέροντας εξαιρετική αυτονομία ακόμη και σε μια απαιτητική μέρα. Οι κάμερες παραμένουν τριπλές Leica: 50MP Light Fusion 950 κύρια, 50MP τηλεφακός 5x οπτικό ζουμ και 12MP υπερευρυγώνια, με 32MP selfie camera.



Σχέδιο και διαθεσιμότητα

Και τα δύο μοντέλα θα ακολουθούν το flat design της σειράς Xiaomi 15T με βελτιωμένο camera bump με τη σφραγίδα της Leica και ματ φινίρισμα για καλύτερο κράτημα. Οι μέχρι στιγμής πιστοποιήσεις που έχουν δοθεί στις συσκευές από FCC και Anatel επιβεβαιώνουν παγκόσμια κυκλοφορία, πιθανώς τον Μάιο του 2026.