Υεμένη: Αναφορές ότι το Ισραήλ σκότωσε τον πρωθυπουργό των Χούθι σε αεροπορική επιδρομή

Ισχυρό πλήγμα στους Χούθι φαίνεται πως κατάφερε το Ισραήλ μετά την αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε το βράδυ της Πέμπτης 28/08 στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά.

Σύμφωνα με τοπικά αλλά και Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός της αντάρτικης ομάδας, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, φαίνεται να σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού.

The Houthi Prime Minister, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, was also killed in the Israeli strike on Sana’a. pic.twitter.com/WGf9wRIsz6 — Israel News Pulse (@israelnewspulse) August 28, 2025

Συγκεκριμένα, το ειδησεογραφικό κανάλι Al-Jumhuriya και η εφημερίδα Aden Al-Ghad της Υεμένης ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός των Χούθι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση ενώ βρισκόταν σε διαμέρισμα, με την εφημερίδα να σημειώνει πως μαζί του σκοτώθηκαν και αρκετά άλλα μέλη της οργάνωσης.

Μεταξύ των αξιωματούχων των Χούθι που έγιναν στόχος φέρεται να συγκαταλέγονται τόσο ο υπουργός Άμυνας όσο και ο αρχηγός του στρατού της οργάνωσης.

Πάντως, οι Χούθι και το Ισραήλ δεν έχουν προχωρήσει στην επιβεβαίωση της είδησης προς το παρόν.

«Εξοντώθηκε η ελίτ των Χούθι»

Από τις αναφορές φαίνεται ότι επρόκειτο για ξεχωριστή επιδρομή από αυτήν της Πέμπτης που λέγεται ότι είχε ως στόχο 10 ανώτερους υπουργούς των Χούθι, καθώς συγκεντρώνονταν σε μια τοποθεσία έξω από την πρωτεύουσα για να ακούσουν μια ομιλία του ηγέτη της ομάδας, Άμπντουλ Μαλίκ αλ-Χούθι.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί πλήρως, αν και πολιτικές πηγές που επικαλέστηκε την Πέμπτη το ισραηλινό Channel 13 News ισχυρίστηκαν ότι «φαίνεται πως η επίθεση πέτυχε» με το Ynet να αναφέρει ότι «εκτιμάται πως η στρατιωτική και κυβερνητική ελίτ των Χούθι εξοντώθηκε».

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες παρείχαν λεπτομέρειες σε πραγματικό χρόνο για τη συγκέντρωση, επιτρέποντας την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά την ισχυρή αεροπορική άμυνα στην περιοχή, σύμφωνα με αναφορές των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Άλλωστε, ο Ισραηλινός στρατός με ανάρτησή του στο Χ σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι έπληξε από αέρος περιοχή της Σαναά, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησε «στρατιωτικό στόχο» των Χούθι.