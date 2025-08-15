YouTube με AI για επαλήθευση ηλικίας – Τέλος η κρυφή πρόσβαση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο

Από την Τετάρτη, το YouTube ενεργοποιεί στις ΗΠΑ ένα πρωτοποριακό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας με Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στην προστασία ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο.

Πώς δουλεύει η «έξυπνη» επαλήθευση

Η τεχνολογία δεν ρωτά απλώς ποια ημερομηνία γέννησης δηλώσατε. Αντίθετα, «μαντεύει» την ηλικία σας αναλύοντας:

τα βίντεο που βλέπετε ή αναζητάτε

πόσο καιρό υπάρχει ο λογαριασμός σας

άλλα σήματα δραστηριότητας στην πλατφόρμα

Αν σας «χαρακτηρίσει» ανήλικο, ενεργοποιούνται άμεσα φίλτρα:

περιορισμοί σε βίαιο ή σεξουαλικό περιεχόμενο

αλλαγές στις προτάσεις βίντεο

υπενθυμίσεις για διάλειμμα

απενεργοποίηση εξατομικευμένων διαφημίσεων

Η πιλοτική εφαρμογή αφορά αρχικά περιορισμένο αριθμό χρηστών, με σχέδιο σταδιακής επέκτασης.

Τι γίνεται αν η AI… κάνει λάθος

Ενήλικοι σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, που θα χαρακτηριστούν κατά λάθος ως ανήλικοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους με κρατική ταυτότητα, πιστωτική κάρτα ή selfie.

Γιατί τώρα

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με αυστηρότερους κανόνες προστασίας ανηλίκων που ήδη εφαρμόζουν TikTok και Meta. Επιπλέον, νέες νομοθεσίες όπως ο βρετανικός Online Safety Act απαιτούν πιο αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης.

Σύμφωνα με το YouTube, δοκιμές σε άλλες χώρες έδειξαν «ενθαρρυντικά αποτελέσματα».

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Παρά τις καλές προθέσεις, το μέτρο προκαλεί αντιδράσεις. Το hashtag #boycottyoutube διαδίδεται στα social media, ενώ αρκετοί φοβούνται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η δικηγόρος Suzanne Bernstein από το Electronic Privacy Information Center σημειώνει πως η ανησυχία για την παροχή ευαίσθητων στοιχείων είναι «απόλυτα κατανοητή».

Η Google απαντά με τη διαβεβαίωση ότι: χρησιμοποιεί την πιο προηγμένη ασφάλεια στον κόσμο

δεν αξιοποιεί τα δεδομένα για διαφημίσεις οι χρήστες μπορούν να τα διαγράψουν όποτε θελήσουν