Spotify: Αυξήσεις τιμών και νέα χαρακτηριστικά από Σεπτέμβριο - Τι αλλάζει για τους συνδρομητές

Η Spotify ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσει τις υπηρεσίες της, εγκαθιδρύοντας νέες δυνατότητες και στοχεύοντας σε 1 δισ. χρήστες.

Οι αυξήσεις

Σε συνέντευξή του στην Financial Times, ο συν-πρόεδρος και Chief Business Officer, Άλεξ Νόρστρον, υποστήριξε ότι η αύξηση των συνδρομών είναι αναπόσπαστο εργαλείο της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Από τον Σεπτέμβριο, σε αγορές όπως η Ευρώπη, η Αφρική, η Ασία–Ειρηνικός, η Μέση Ανατολή, η Νότια Ασία και η Λατινική Αμερική, η τιμή του premium ατομικού πακέτου θα αυξηθεί από 10,99 € σε 11,99 € τον μήνα.

Οι αυξήσεις αυτές, σε συνδυασμό με στοχευμένες προσπάθειες μείωσης κόστους, συντέλεσαν στο να καταγράψει η Spotify την πρώτη της ετήσια κερδοφορία το 2024.

Τι περιλαμβάνουν τα νέα χαρακτηριστικά

Κατά τον Νόρστρον, οι αλλαγές τιμών συνοδεύονται από εκτενή αναβάθμιση της εμπειρίας χρήστη: νέες υπηρεσίες όπως εξατομίκευση λιστών αναπαραγωγής, εργαλεία για podcasts και audiobooks, καθώς και καινοτομίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), όπως ένας “AI DJ”. Παράλληλα, εξετάζεται η εισαγωγή ενός νέου πακέτου "superfan", με πρόσθετη χρέωση περίπου 6 δολαριων μηνιαίως, για πιο αφοσιωμένους ακροατές.

