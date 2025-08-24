Ένας κόσμος με smartphone: Πόσοι Έλληνες έχουν έξυπνο κινητό - Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες

Το smartphone έχει μετατραπεί στο «κλειδί» της καθημερινότητας για δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Από την επικοινωνία και την ενημέρωση, μέχρι τις τραπεζικές συναλλαγές και την ψυχαγωγία, η μικρή οθόνη έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο. Τα τελευταία στοιχεία για το ποσοστό του πληθυσμού που κατέχει Smartphone αποκαλύπτουν εντυπωσιακές ανισότητες ανάμεσα σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής αλλά και της Λατινικής Αμερικής.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται Ολλανδία, Σουηδία και Ηνωμένες Πολιτείες, με το εντυπωσιακό 90% του πληθυσμού να έχει στην κατοχή του ένα «έξυπνο» κινητό. Η Ιταλία ακολουθεί με 87%, ενώ Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στο 86%. Βέλγιο, Γαλλία και Βραζιλία κινούνται στο 85%, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής ακόμη και σε αναδυόμενες οικονομίες.

Η Ελλάδα καταγράφει ποσοστό 81%, αρκετά υψηλό αλλά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ισπανία και ο Καναδάς φτάνουν στο 84%, ενώ η Πολωνία βρίσκεται στο 79% και η Ουγγαρία στο 76%. Το Μεξικό, τέλος, παραμένει αρκετά πιο πίσω με μόλις 68%, δείχνοντας ότι η πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνολογία εξακολουθεί να είναι άνιση.

Share of population owning a smartphone



🇳🇱 Netherlands: 90%

🇸🇪 Sweden: 90%

🇺🇸 US: 90%

🇮🇹 Italy: 87%

🇩🇪 Germany: 86%

🇬🇧 UK: 86%

🇧🇪 Belgium: 85%

🇫🇷 France: 85%

🇧🇷 Brazil: 85%

🇪🇸 Spain: 84%

🇨🇦 Canada: 84%

🇬🇷 Greece: 81%

🇵🇱 Poland: 79%

🇭🇺 Hungary: 76%

🇲🇽 Mexico: 68%



(Pew Research) — World of Statistics (@stats_feed) August 22, 2025

Το ερώτημα που προκύπτει είναι σαφές: πρόκειται για πρόοδο ή για εξάρτηση; Από τη μία πλευρά, η ευρεία χρήση smartphone ανοίγει νέους δρόμους για την ψηφιακή οικονομία, τις online υπηρεσίες και την κοινωνική δικτύωση. Από την άλλη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνεχής προσκόλληση στην οθόνη ενισχύει το άγχος, την απομόνωση και την ανάγκη για συνεχή σύνδεση.



Σε κάθε περίπτωση, το smartphone δεν είναι πια πολυτέλεια. Είναι η νέα «κανονικότητα» – και οι χώρες που μένουν πίσω στον ψηφιακό χάρτη κινδυνεύουν να χάσουν το τρένο της τεχνολογικής εξέλιξης.