Οι έφηβοι δεν απαντούν πλέον στο τηλέφωνο - Πρόκειται για έλλειψη καλών τρόπων ή για μια νέα τάση;

Το κινητό είναι προέκταση του χεριού τους. Κι όμως, οι αναπάντητες κλήσεις είναι αμέτρητες και η συσκευή εξακολουθεί να χτυπά ή να δονείται, χωρίς απόκριση.

Αυτή η εικόνα είναι οικεία σε πολλούς γονείς εφήβων. Μοιάζει παράλογο ή ακόμη και ανησυχητικό. Ωστόσο, λέει επίσης πολλά για τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται πλέον (ή αποτυγχάνουν να συνδεθούν) οι έφηβοι ηλικίας 13-18 ετών.

Αν τα smartphones είναι μονίμως παρόντα στην καθημερινή ζωή των εφήβων, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούν τις συσκευές τους με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν οι ενήλικες.



Αυτή η απροθυμία να «απαντήσουν στο τηλέφωνο» δεν είναι απλώς ένα γενεαλογικό χαρακτηριστικό: σηματοδοτεί έναν βαθύτερο μετασχηματισμό στις πρακτικές επικοινωνίας, τους κοινωνικούς κανόνες και την ψηφιακή εθιμοτυπία.



Στην πραγματικότητα, αυτή η σιωπηλή προσέγγιση στην επικοινωνία κρύβει πολύ περισσότερα από το κλισέ του «απρόσιτου» εφήβου, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το The Conversation.

Έλεγχος της επικοινωνίας



«Ποτέ δεν απαντώ σε κλήσεις, εκτός αν πρόκειται για τη μαμά μου ή για κάποια έκτακτη ανάγκη, όπως ένα απροσδόκητο τεστ στο σχολείο ή για κάποιον φίλο που πανικοβάλλεται για κάτι», λέει η 15χρονη Λέα γελώντας. Πίσω από αυτό το φαινομενικά ασήμαντο σχόλιο κρύβεται μια βαθύτερη αλλαγή από ό,τι φαίνεται. Τα τηλέφωνα, που θεωρούνταν εδώ και καιρό τα βασικά φωνητικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για ζωντανή συνομιλία, χρησιμοποιούνται πλέον όλο και λιγότερο για την πραγματοποίηση κλήσεων.

Για τους εφήβους, οι φωνητικές κλήσεις δεν αποτελούν πλέον τον προεπιλεγμένο τρόπο επικοινωνίας. Αντίθετα, αποτελούν την εξαίρεση, καθώς χρησιμοποιούνται σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια, όπως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στιγμές δυσφορίας ή όταν απαιτείται άμεση παρηγοριά. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα μηνύματα κειμένου είναι η προτιμώμενη επιλογή. Ο λόγος δεν είναι η τεμπελιά: η γραπτή επικοινωνία - μηνύματα κειμένου, φωνητικές σημειώσεις ή άμεσα μηνύματα στο Snapchat και το Instagram - προσφέρει μια εντελώς διαφορετική σχέση με τον χρόνο, τα συναισθήματα και τον αυτοέλεγχο.

Unsplash

Το να σηκώνεις το τηλέφωνο σημαίνει ότι είσαι διαθέσιμος εδώ και τώρα, χωρίς δίχτυ ασφαλείας και χωρίς καθυστέρηση. Για πολλούς εφήβους, αυτή η αμεσότητα γίνεται αντιληπτή ως αγχωτική, ως απώλεια ελέγχου. Δεν υπάρχει χρόνος να σκεφτούν τι θέλουν να πουν. Μπορεί να τραυλίζουν, να λένε πάρα πολλά ή πολύ λίγα, να εκφράζονται άσχημα ή να αιφνιδιάζονται.



Αντιθέτως, η γραπτή επικοινωνία επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο, προσφέροντας επιλογές όπως σύνταξη, διαγραφή και επανεγγραφή, αναβολή και εξομάλυνση. Είναι ευκολότερο να επικοινωνείτε αποτελεσματικά όταν μπορείτε πρώτα να παραμείνετε σιωπηλοί.



Η επιθυμία για έλεγχο του χρόνου, των λέξεων και των συναισθημάτων δεν είναι απλώς μια εφηβική ιδιοτροπία. Αντανακλά έναν ευρύτερο τρόπο πλοήγησης στις κοινωνικές σχέσεις μέσω οθονών, έναν τρόπο στον οποίο κάθε άτομο παραχωρεί στον εαυτό του το δικαίωμα να επιλέξει πότε, πώς και πόσο έντονα θα συνδεθεί, σημειώνει η συγγραφέας της ανάλυσης Anne Cordier, καθηγήτρια Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Λωρραίνης.



Σε αυτό το πλαίσιο, τα τηλέφωνα γίνονται μια ευέλικτη διεπαφή που συνδέει και προστατεύει. Παρέχει συνδέσεις με πιθανές οδούς διαφυγής.



«Όταν βλέπω την ένδειξη "Κινητό μπαμπά" να εμφανίζεται στην οθόνη μου, το αφήνω να χτυπήσει. Δεν έχω την ενέργεια να απαντήσω σε μια καταιγίδα ερωτήσεων. Προτιμώ απλώς να του στείλω μήνυμα αφού κλείσει το τηλέφωνο», λέει ο 16χρονος Μεχντί.

Αυτού του είδους η αντίδραση δεν υπονοεί απαραίτητα απόρριψη ή αδιαφορία: αφορά περισσότερο την ανάγκη για χώρο, την αναβολή της ανταλλαγής πληροφοριών, τη διαχείρισή της σύμφωνα με τους συναισθηματικούς πόρους που διαθέτει κανείς τη δεδομένη στιγμή.



Μοιάζει ειρωνικό, αλλά τα τηλέφωνα έχουν γίνει εργαλεία για να αποφεύγεται η ομιλία. Ή, πιο συγκεκριμένα, εργαλεία για να αποφασίζεται πότε και πώς να αφήσουμε τη φωνή να μπει – όλα αυτά στο όνομα της διατήρησης της ισορροπίας στις σχέσεις.

Το δικαίωμα στη σιωπή

Το να μην απαντάς στο τηλέφωνο δεν θεωρείται πλέον αγενές και έχει γίνει επιλογή: ένας σκόπιμος τρόπος να θέσουμε όρια σε έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο όπου όλοι αναμένεται να είναι προσβάσιμοι -ανά πάσα στιγμή και μέσω κάθε είδους καναλιών.



Για πολλούς εφήβους, η μη απάντηση, είτε αμέσως είτε καθόλου, αποτελεί μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής αποσύνδεσης, η οποία θεωρείται δικαίωμα που αξίζει να υπερασπιστούν.



«Μερικές φορές αφήνω το τηλέφωνό μου σε αθόρυβη λειτουργία επίτηδες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να ηρεμήσω», λέει η 17χρονη Έλσα.



Αυτή η στρατηγική υποδηλώνει την επιθυμία κάποιου να ανακτήσει τον έλεγχο του χρόνου και της προσοχής του. Ενώ οι προηγούμενες γενιές μπορεί να έβλεπαν το τηλέφωνο ως υπόσχεση σύνδεσης και εγγύτητας, οι σημερινοί έφηβοι το βιώνουν μερικές φορές ως πηγή πίεσης.



Σε αυτόν τον νέο τρόπο διαχείρισης της διαθεσιμότητάς κάποιου, η σιωπή είναι από μόνη της μια μορφή επικοινωνίας. Δεν σηματοδοτεί απαραίτητα απόρριψη: μάλλον, μοιάζει με έναν έμμεσο κανόνα όπου η διαθεσιμότητα δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Πρέπει να ζητηθεί, να διαπραγματευτεί και να κατασκευαστεί, τονίζεται στην ανάλυση του The Conversation.

Freepik

Όπως εξηγεί ο 16χρονος Λούκας: «Οι φίλοι μου ξέρουν ότι δεν θα απαντήσω αμέσως. Στέλνουν πρώτα ένα Snap, του τύπου, "είσαι έτοιμος για κλήση;" Αν όχι, ξέχασέ το».



Αυτή η τελετουργία υπογραμμίζει μια αλλαγή στη στάση. Το να καλέσεις κάποιον ξαφνικά μπορεί να μοιάζει με παραβίαση της ψηφιακής εθιμοτυπίας. Αντίθετα, το να περιμένεις τη σωστή στιγμή και να επικοινωνήσεις πρώτα πριν καλέσεις αποδεικνύεται ότι είναι σημάδι σεβασμού.



Αυτό σημαίνει ότι το τηλέφωνο δεν είναι πλέον απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας. Γίνεται ένας χώρος για την οικοδόμηση σχέσεων όπου η σιωπή, αντί να είναι κενό, θεωρείται ως μια απαραίτητη ανάσα καθαρού αέρα, μια παύση στη ροή και ένα δικαίωμα στην ιδιωτικότητα.

Ψηφιακή ευγένεια

«Θεωρείται πλέον αγένεια η φωνητική κλήση;» αναρωτιέται ένας πατέρας. Για πολλούς ενήλικες, η απουσία φωνητικής απάντησης θεωρείται προσβολή και παραβίαση βασικών κανόνων επικοινωνίας. Από την οπτική γωνία ενός εφήβου, όμως, το να μην απαντάει δεν σημαίνει απόρριψη: απλώς υπογραμμίζει την εμφάνιση νέων κωδίκων δεοντολογίας.



Αυτοί οι κώδικες επαναπροσδιορίζουν τα περιγράμματα αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί «ψηφιακή ευγένεια». Ενώ ένα τηλεφώνημα κάποτε θεωρούνταν ως χειρονομία φροντίδας, τώρα μπορεί να εκληφθεί ως παρεμβατικό. Εν τω μεταξύ, η απάντηση μέσω μηνύματος προσφέρει δομή, χρόνο για σκέψη και μια ευκαιρία για σαφέστερη έκφραση, καθώς και την επιλογή αναβολής ή παράκαμψης χωρίς να προκαλείται ανοιχτή σύγκρουση.



Δεν είναι ότι οι έφηβοι στερούνται ενσυναίσθησης. Απλώς την εκφράζουν διαφορετικά, με πιο διακριτικούς, ασύγχρονους τρόπους. Με τους συνομηλίκους τους, μοιράζονται άρρητες τελετουργίες, όπως η αποστολή μηνυμάτων πριν από την κλήση, η αποστολή emojis για να εκφράσουν τη διάθεση ή τη διαθεσιμότητά τους, και έμμεσοι κανόνες για το πότε είναι μια καλή στιγμή για να μιλήσουν. Αυτό που ορισμένοι ενήλικες ερμηνεύουν ως ψυχρότητα ή απόσταση είναι, στην πραγματικότητα, μια άλλη μορφή προσοχής.



Εφόσον είμαστε πρόθυμοι να αποδεχτούμε αυτές τις νέες προοπτικές και να τις συζητήσουμε χωρίς κρίση, είναι δυνατόν να δούμε αυτόν τον μετασχηματισμό όχι ως μια διάλυση των κοινωνικών δεσμών, αλλά ως μια ανεπαίσθητη επανεφεύρεση των τρόπων με τους οποίους σχετιζόμαστε ο ένας με τον άλλον.

Επαναπροσδιορίζοντας τις συνδέσεις

Αντί να βλέπουμε αυτή τη σιωπή στο τηλέφωνο ως κρίση στην επικοινωνία, ίσως θα έπρεπε να τη δούμε ως μια ευκαιρία να επανεφεύρουμε τον τρόπο που μιλάμε μεταξύ μας. Οι εντάσεις μπορούν να εκτονωθούν και να οικοδομηθεί μια πιο ήρεμη μορφή επικοινωνίας με τους εφήβους, εάν οι ενήλικες αναγνωρίσουν ότι οι κανόνες έχουν αλλάξει και ότι αυτό δεν είναι κάτι σπουδαίο, σημειώνει η συγγραφέας της ανάλυσης, Anne Cordier.



Μπορεί να ξεκινήσει με μια απλή, ειλικρινή συζήτηση σχετικά με τις προτιμήσεις: ορισμένοι έφηβοι προτιμούν τα μηνύματα κειμένου για πρακτικές πληροφορίες, τα φωνητικά μηνύματα για να μοιράζονται συναισθήματα (για να πουν, για παράδειγμα, ότι τα σκέφτεστε) και μια κλήση μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το να εκφράσετε αυτές τις προτιμήσεις και συνήθειες με λόγια και να συμφωνήσετε σε αυτές είναι ήδη ένας τρόπος σύνδεσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης.



Πριν τηλεφωνήσετε, ίσως θελήσετε να στείλετε ένα σύντομο μήνυμα ρωτώντας το άτομο αν είναι ελεύθερο να μιλήσει, απομακρυνόμενοι από τη λογική της διοίκησης και του ελέγχου και υιοθετώντας μια λογική κοινής διαθεσιμότητας.



Είναι εξίσου σημαντικό να μάθουμε να αποδεχόμαστε τη σιωπή. Το να μην απαντάμε αμέσως (ή καθόλου) δεν είναι απαραίτητα σημάδι απόρριψης ή αδιαφορίας. Μερικές φορές είναι απλώς ένας τρόπος να αναπνεύσουμε, να επαναπροσδιορίσουμε την προσοχή μας και να προστατεύσουμε τον νοητικό μας χώρο. Είναι μια μορφή αυτοσεβασμού.



Τέλος, αξίζει επίσης να αναλογιστούμε τις δικές μας συνήθειες: τι θα γινόταν αν εμείς, ως ενήλικες, εξερευνούσαμε νέους τρόπους για να δείξουμε ότι νοιαζόμαστε - τρόπους που δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα την πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης; Ένα emoji, μια φωτογραφία ή ένα σύντομο ή καθυστερημένο μήνυμα μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό. Η προσοχή δεν χρειάζεται πάντα να προέρχεται με τη μορφή ενός ήχου κλήσης.



Η γεφύρωση του χάσματος των γενεών δεν σημαίνει επιστροφή στα σταθερά τηλέφωνα, αλλά μάλλον να μάθουμε να κατανοούμε τους κώδικες, τις επιθυμίες και τις ρουτίνες ο ένας του άλλου. Άλλωστε, αυτό που ζητούν οι έφηβοι δεν είναι να επικοινωνούμε λιγότερο, αλλά καλύτερα.