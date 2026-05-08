Υπεγράφη η προκήρυξη για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

Υπεγράφη και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση για την προκήρυξη 1.131 θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, σε δημόσιες υγειονομικές δομές σε όλη τη χώρα.



Η προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αφορά θέσεις διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων. Από το σύνολο των θέσεων, οι 1.026 αφορούν νοσοκομεία του δημόσιου συστήματος υγείας, οι 63 δομές Ψυχικής Υγείας και οι 42 φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές περιοχές, για τις οποίες προβλέπεται επιμίσθιο μέσω δωρεάς του «Stelios Philanthropic Foundation».



Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 25 Μαΐου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου 2025, την ίδια ώρα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπογράφηκε σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων χρόνων για τις υγειονομικές δομές της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 63 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην προκήρυξη περιλαμβάνονται και 42 θέσεις σε Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία μικρών νησιών, οι οποίες, χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, για την οποία τον ευχαριστούμε θερμά, συνοδεύονται από καθαρό μηνιαίο επιμίσθιο ύψους 1.500 ευρώ, επιπλέον της προβλεπόμενης τακτικής μισθοδοσίας.

»Παράλληλα, οι δημόσιες υγειονομικές δομές πρόκειται να ενισχυθούν και με 127 μέλη ΔΕΠ που θα κατανεμηθούν με απόφασή μου την επόμενη εβδομάδα στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων, τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο πρόκειται να δοθούν προς προκήρυξη από το ΑΣΕΠ εντός του έτους και 3.408 θέσεις υγειονομικού προσωπικού. Στόχος μας είναι οι προκηρύξεις αυτές να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς αλλά και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών σε τμήματα και κλινικές ανά τη χώρα».