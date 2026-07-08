Γνώμες Πολιτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Γρηγόρης Δημητριάδης Σκάνδαλο Υποκλοπών

Υποκλοπές: Αναζητείται καλοκαιρινό σόου στη Βουλή αλλά Δημητριάδης, γιοκ

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Καλοκαιρινό σόου στη Βουλή αναζητεί η αντιπολίτευση με το αίτημα για την κλήση του ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν αλλά και του Γρηγόρη Δημητριάδη - αίτημα που θα εξετάσει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. 

Διάθεση καμία δεν υπάρχει εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ξεκινήσει μια τέτοια επικοινωνιακή επίθεση εκ μέρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης - ειδικά τώρα που άπαντες στα συγκεκριμένα έδρανα πανηγυρίζουν με την πρόσφατη παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά. 

Οπότε μην περιμένετε θετική ψήφο από την πλευρά της ΝΔ. 

Έχει όμως ενδιαφέρον η εξής λεπτομέρεια ως προς τα συγκεκριμένα πρόσωπα: 

Ο πρώην πανίσχυρος γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει ήδη περάσει από τη συγκεκριμένη επιτροπή τον Νοέμβριο του 2022 -που άλλος εξ' όσων θυμάμαι δεν είχε εμφανιστεί -ενώ δυο χρόνια αργότερα, το 2024,  εξετάστηκε ως μάρτυρας στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. 

Οπότε Δημητριάδης, γιοκ στην Επιτροπή...

Οπότε η αντιπολίτευση- και ειδικά το ΠΑΣΟΚ - θα πρέπει να βρει άλλο πεδίο δράσης για το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές. 

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Γνώμες Πολιτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Γρηγόρης Δημητριάδης Σκάνδαλο Υποκλοπών

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