Υποκλοπές: «Καρφάρα» Φλωρίδη για Βενιζέλο

Η δήλωση του κ. Βενιζέλου για την απόφαση της δικαιοσύνης σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ήταν σίγουρα η πιο σκληρή που ακούστηκε από πολιτικά χείλη κατά της κυβέρνησης.

Γιατί όπως λένε οι παλαιότεροι, «σημασία δεν έχει τι λέει κάποιος, αλλά ποιος το λέει».

Στον Ευάγγελο Βενιζέλο, του οποίου τα λεγόμενα πάντα ηχούν... κάπως στο Μέγαρο Μαξίμου και στους κυβερνητικούς, απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μέσω του RealFM 97.8.

O κ. Φλωρίδης επικαλέστηκε τον Ποινικό Κώδικα υπενθυμίζοντας ότι έως το 2019 το κακουργηματικό αδίκημα για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, που τιμωρείται έως 10 χρόνια, όπως και το πλημμέλημα της εμπορίας κακόβουλων λογισμικών με τον περιβόητο Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξαν χαρακτήρα. Το μεν πρώτο αδίκημα έγινε πλημμέλημα, το δε δεύτερο καταργήθηκε τελείως.

«Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κ. Βενιζέλος σε εκείνη τη συνεδρίαση της Βουλής είχε υπερθεματίσει υπέρ του Ποινικού Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ...» είπε ο κ. Φλωρίδης.