Υπόθεση Παπαγιάννη - Παυλίδου: Στον Άρειο Πάγο θα δοθεί η συνέχεια μετά την καταδίκη του ηθοποιού

Ο Μάνος Παπαγιάννης και η Σοφία Παυλίδου έχουν εκ νέου δικαστικό ραντεβού, αυτή τη φορά στον Άρειο Πάγο! Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος και στο Εφετείο για τον ξυλοδαρμό της συναδέλφου του με την οποία συνεργάστηκαν σε θεατρική παράσταση το 2018. Το δικαστήριο είχε δεχθεί την πρόταση του εισαγγελέα και του είχε επιβάλλει ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή.

«Θα εξαντλήσει κάθε δικονομικό δικαίωμα»

Η δικηγόρος του Μάνου Παπαγιάννη, Γιάννα Παναγοπούλου, μίλησε στο «Πρωινό» για τη συνέχεια αυτής της δικαστικής διαμάχης. «Μετά τη δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του κύριου Παπαγιάννη, του εντολέως μου, που του επιβλήθηκε ποινή φυλακίσως 4 μηνών με ανασταλτικό αποτέλεσμα, ασκήσαμε εμπρόθεσμα μέσα στη προθεσμία που τάσσει ο νόμος, αίτηση αναιρέσεως. Ο πελάτης μου περιμένει να αναγνωριστεί η αθωότητά του από τον Άρειο Πάγο και αυτό ηθικά είναι μια σημαντική δικαίωση την οποία ο ίδιος διεκδικεί και όλα τα χρόνια αγωνίζεται προκειμένου να την κερδίσει.

Είναι ένας εντολέας ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του και θα προασπιστεί τα συμφέροντά του εξαντλώντας κάθε δικονομικό δικαίωμα που του δίνει ο νόμος. Ο ίδιος δηλώνει αθώος από την πρώτη στιγμή και χρησιμοποιεί οποιαδήποτε δυνατότητα του δίνει ο νόμος και ο νομοθέτης προκειμένου σε αυτή την υπόθεση να διακριβωθεί η αλήθεια και να απονεμηθεί η αθωότητά του».