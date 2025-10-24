Ζαλμάς για τη φήμη ότι είχε AIDS: «Έκανα εξετάσεις αίματος και τις πήγα στον διευθυντή του MEGA»

Ο Σταύρος Ζαλμάς άνοιξε την καρδιά του στη Φαίη Σκορδά και μοιράστηκε μαζί της ένα περιστατικό που συνέβη στα 90’s όταν διάσημα περιοδικά της εποχής έγραψαν πως πάσχει από AIDS. Ο ηθοποιός το πλήρωσε και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο. Σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνό του για δουλειές, ενώ δεν τον πλησίαζε άνθρωπος.

«Εκτός από τις περιόδους που πονούσα γιατί βίωσα την προδοσία τη συντροφική και την ερωτική όταν με εγκατάλειψαν, η πιο γκρίζα περίοδος της ζωής μου ήταν όταν τη δεκαετια του ’90 πολύ δημοφιλή έντυπα, δύο τουλάχιστον, έγραψαν ότι έχω AIDS. Αυτό δημιούργησε ένα μαύρο κενό στη ζωή μου.

«Aν έλεγες ότι έχεις AIDS ήσουν δακτυλοδεικτούμενος»

Τα μυαλά μου ήταν πάνω από το κεφάλι τότε μέσα μου είχα πολύ ατροφική την αίσθηση του σκανδάλου και είπα μέσα μου “ας τους να πάνε στο διάολο”, που δεν θα έπρεπε να το πω αυτό. Έπρεπε να κάνω μία μηνυσάρα και να πάρω και πολλά λεφτά, αλλά το πλήρωσα πολύ βαριά σε προσωπικό κυρίως, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί ήταν η εποχή που δεν ήξερε ο κόσμος τι σημαίνει AIDS.

Ήταν κτηνωδία των δημοσιογράφων και του συγκεκριμένου εκδότη που είχε το MAX και το ΚΛΙΚ. Ήμουν χαζός τότε. Που να φανταστώ τις επιπτώσεις που θα είχε. Δεν ήρθαν ποτέ άνθρωποι στη ζωή μου. Δεν με πλησίαζε άνθρωπος για πολλά χρόνια. Εκείνη την εποχή η λέξη AIDS ήταν χειρότερο από την πανούκλα. Ούτε οι γιατροί δεν ήξεραν καλά καλά τι είναι. Δεν υπήρχαν τα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα. Οι άνθρωποι πέθαιναν και με φρικτό τρόπο.

Η ατυχία ήταν ότι το AIDS ήταν συνδεδεμένο με την ερωτική ζωή. Γιατί και παλαιότερα άκουγαν καρκίνο, αλλά δεν στιγματιζόσουν κοινωνικά αν έλεγες ότι έχεις καρκίνο, ενώ στη δεκαετία του ’90, αν έλεγες ότι έχεις AIDS ήσουν δακτυλοδεικτούμενος, γιατί ήταν συνδεδεμένο με την ερωτική ζωή κυρίως των ομοφυλόφιλων. Οι ομοφυλόφιλοι το πλήρωσαν άρχισαν να προσέχουν, ενώ οι ετεροφυλόφιλοι ακόμα δεν προσέχουν.

«Δείξτε τις εξετάσεις μου»

Στην Ελλάδα ήταν πολύ εξευτελιστικό να βγεις στα media και να πεις ότι δεν έχω και η υπερηφάνεια μου δεν μου επέτρεπε να το κάνω. Πέραν τούτου, αισθανόμουν ότι προσβάλλω την ίδια μου την αξιοπρέπεια ότι πρέπει να δώσω εγώ αναφορά.

Όταν είδα ότι το τηλέφωνό μου σταμάτησε να χτυπάει για επαγγελματικούς λόγους και όταν έφτασε στα αυτιά μου ότι σε μία, δύο ή τρεις δουλειές δεν με πήραν επειδή κυκλοφορούσε αυτή η φήμη, αναγκάστηκα και πήγα σε δημόσιο νοσοκομείο, έκανα εξετάσεις, τις πήρα και τις πήγα στον διευθυντή του MEGA, και λέω την επόμενη φορά που θα σου πουν αυτό το πράγμα, βγάλ’ το από το συρτάρι σου και δειξ’ το. Ήταν ο Τζώνη Καλημέρης τότε».