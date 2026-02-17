Ζελένσκι: 2.000 παιδιά επέστρεψαν στην Ουκρανία - Χιλιάδες παραμένουν αιχμάλωτα στη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα ότι 2.000 παιδιά έχουν επιστρέψει στη χώρα μετά την έναρξη του πολέμου, ενώ χιλιάδες άλλα παραμένουν υπό έλεγχο της Ρωσίας και στις κατεχόμενες περιοχές.

«Σήμερα, έχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα: Δύο χιλιάδες παιδιά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας επέστρεψαν στο σπίτι», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Ο δρόμος που απομένει είναι μακρύς και δύσκολος. Χιλιάδες ουκρανόπουλα παραμένουν αιχμάλωτα στη Ρωσία και καθημερινά γίνονται θύματα εγκλημάτων», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι έχει μεταφέρει περίπου 20.000 παιδιά σε ρωσικό έδαφος μετά την εισβολή του 2022. Το 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού για το έγκλημα της «παράνομης εκτόπισης» παιδιών.

"Thousands of Ukrainian children are still held captive by Russia."



— Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QywB0Jy7vV — MG News (World) (@MGNews4World) February 17, 2026

Το Κίεβο καταγγέλλει επίσης μια πολιτική «κατήχησης», κατά την οποία τα παιδιά υποχρεώνονται να αποκτούν ρωσική υπηκοότητα και χάνουν την ουκρανική ταυτότητά τους. Η Ρωσία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι μετέφερε τα παιδιά για την ασφάλειά τους και δηλώνει ότι είναι έτοιμη να τα επιστρέψει υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Μικρές ομάδες παιδιών έχουν επαναπατριστεί με τη μεσολάβηση διαφόρων παραγόντων, όπως κάποιων χωρών του Κόλπου και, πρόσφατα, της Μελάνια Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ