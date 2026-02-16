«Καταδώστε όποιον φαίνεται ύποπτος»: Χιλιάδες Ρώσοι πολίτες πληροφοριοδότες των μυστικών υπηρεσιών

Σχεδόν 150.000 Ρώσοι πολίτες τηλεφώνησαν το 2025 στις κρατικές μυστικές υπηρεσίες για να παράσχουν πληροφορίες, ορισμένες από τις οποίες οδήγησαν σε «σημαντικές επιχειρήσεις» και διώξεις για «τρομοκρατικές ενέργειες», σύμφωνα με ανακοίνωση της FSB.

Η τηλεφωνική «γραμμή εμπιστοσύνης» -όπως αποκαλείται από την FSB, μυστική υπηρεσία που διαδέχθηκε την περίφημη KGB της σοβιετικής εποχής, δέχθηκε στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς στα κεντρικά γραφεία της στη Μόσχα 68.475 μηνύματα από πολίτες, εκ των οποίων τα 475 παρείχαν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για τους σκοπούς της FSB.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες της FSB έλαβαν από την πλευρά τους 77.772 κλήσεις, από τις οποίες «οι 15.233 περιείχαν επιχειρησιακά κρίσιμα στοιχεία ενώ οι υπόλοιπες παρείχαν απλή ενημέρωση και πληροφορίες», σύμφωνα με πηγή των μυστικών υπηρεσιών από την οποία ενημερώθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η πανίσχυρη ρωσική FSB είναι υπεύθυνη για πλήθος αποστολών που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια, την αντικατασκοπεία, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την τρομοκρατία, την διακίνηση ναρκωτικών αλλά και την προστασία των συνόρων της χώρας. Οι δραστηριότητές της έχουν ενταθεί από την έναρξη της μεγάλης κλίμακας επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Καταδώστε όποιον σας φαίνεται ύποπτος»

Στη Ρωσία οργανωμένες ομάδες σκληρών οπαδών του Κρεμλίνου ενθαρρύνουν σταθερά τους απλούς πολίτες να αναφέρουν άμεσα στις Αρχές όποιον κρίνουν πως είναι ύποπτος για στάση φιλική προς την Ουκρανία.

Η FSB ανακοινώνει συχνά την σύλληψη υπόπτων οι οποίοι κατηγορούνται για πολύ σοβαρά εγκλήματα που τελούνται για λογαριασμό του Κιέβου. Τα αρχεία των πληροφοριών που ελήφθησαν το 2025 δείχνουν ότι ασκήθηκε δίωξη για «τρομοκρατία», «σαμποτάζ» και «συνέργεια σε πράξη σαμποτάζ» σε βάρος 18 ατόμων που κατηγορούνται για εμπρησμούς σε υποδομές μεταφορών και τηλεπικοινωνιών σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας «καθ’ υπόδειξη της Ουκρανίας». Άλλοι διώχθηκαν για εκούσιες «πλαστές ειδοποιήσεις για τρομοκρατικές επιθέσεις» μετά από ανώνυμες απειλές ενώ, σε μία περίπτωση, Ρώσος πολίτης συνελήφθη μετά από αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου καλούσε στη δολοφονία κυβερνητικών αξιωματούχων.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε, επίσης, πως αποσόβησε απόπειρες εξαπάτησης σε βάρος 6.193 πολιτών που δέχθηκαν κλήσεις από υποτιθέμενους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την είσπραξη χρηματικών ποσών, μια πρακτική πολύ συχνή στη Ρωσία. Η «γραμμή εμπιστοσύνης» της FSB είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των Ρώσων πολιτών και ο όγκος των κλήσεων που δέχεται είναι τόσο μεγάλος ώστε πολύ συχνά η γραμμή «πέφτει». Στη Ρωσία είναι μάλλον εύκολο να είσαι συνεργάτης των μυστικών υπηρεσιών…