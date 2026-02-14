Αποκάλυψη σοκ για τον Αλεξέι Ναβάλνι: Δολοφονήθηκε με τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με τη χρήση δηλητηρίου που αναπτύχθηκε από τοξίνη βατράχου, σύμφωνα με τα δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

Δύο χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι σε σωφρονιστική αποικία της Σιβηρίας, και τώρα η Βρετανία και οι σύμμαχοί της επιρρίπτουν την ευθύνη στο Κρεμλίνο, καθώς έπειτα από ανάλυση δειγμάτων υλικού που βρέθηκαν στο σώμα του εντοπίστηκε η τοξίνη από τον δηλητηριώδη βάτραχο.

Δεν υπάρχει αθώα εξήγηση για την παρουσία της τοξίνης, που ονομάζεται επιβατιδίνη (epibatidine), στα δείγματα που ελήφθησαν από το σώμα του Ναβάλνι, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

BREAKING: Foreign Office have proof Russia murdered opposition leader Alexei Navalny. Toxin came from poison dart frog only found in S America. His widow Yulia Navalnaya says Putin killed her husband. More on @GBNEWS pic.twitter.com/ShmGW4jluG — Katherine Forster (@forster_k) February 14, 2026

Μιλώντας από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η υπουργός Εσωτερικών (Foreign Secretary) Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Μόνο η ρωσική κυβέρνηση είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη εναντίον του Αλεξέι Ναβάλνι κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στη Ρωσία».

Η Κούπερ συναντήθηκε με τη χήρα του Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, στη διάσκεψη αυτό το Σαββατοκύριακο. «Η Ρωσία έβλεπε τον Ναβάλνι ως απειλή», δήλωσε η Κούπερ στην εκδήλωση.

«Χρησιμοποιώντας αυτή τη μορφή δηλητηρίου, το ρωσικό κράτος έδειξε τα απεχθή μέσα που έχει στη διάθεσή του και τον τεράστιο φόβο που έχει απέναντι στην πολιτική αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλαισιωθεί από τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία στις κατηγορίες κατά της Ρωσίας για τη δηλητηρίαση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ενημερώσει τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα από τη Ρωσία.

Πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024

Ο Ναβάλνι, ακτιβιστής κατά της διαφθοράς και ο πιο έντονος επικριτής της ρωσικής αντιπολίτευσης, πέθανε ξαφνικά στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024, σε ηλικία 47 ετών.

Το 2020 είχε δηλητηριαστεί με νευροτοξικό παράγοντα τύπου Novichok. Υποβλήθηκε σε θεραπεία στη Γερμανία και συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του στη Ρωσία.

Οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας προχώρησαν σε αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, αναφέροντας ότι, έπειτα από κοινή έρευνα με τη συμμετοχή και της Γαλλίας, η δηλητηρίαση του 47χρονου Ρώσου αντιπολιτευόμενου έγινε με τοξίνη προερχόμενη από δηλητηριώδη βάτραχο του Ισημερινού (dart).