Σύζυγος Ναβάλνι: «Ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε - Έχω αποδείξεις»

Έρευνες που διεξήχθησαν από δύο ξένα εργαστήρια δείχνουν ότι ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, δηλητηριάστηκε πριν από τον θάνατό του πέρυσι στις εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας στην Αρκτική, όπου εξέτιε συνολική ποινή φυλάκισης 30 ½ ετών, όπως δήλωσε η σύζυγός του, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.



Υπενθυμίζουμε πως οι ρωσικές Αρχές ανέφεραν τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο Ναβάλνι πέθανε μετά από αδιαθεσία που ένιωσε μετά από βόλτα γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Η Γιούλια Ναβάλναγια έχει ξεκινήσει από τότε έναν αγώνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.



Σήμερα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο X, στο οποίο ανέφερε ότι κατάφερε να πραγματοποιήσει εργαστηριακές εξετάσεις σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσει την υποψία ότι ο σύζυγός της πέθανε «στα χέρια του Κρεμλίνου».

Όπως διαβάζουμε στο NBCnews, η Ναβάλναγια έγραψε: «Καταφέραμε να μεταφέρουμε το βιολογικό υλικό του Αλεξέι στο εξωτερικό. Εργαστήρια σε δύο διαφορετικές χώρες διεξήγαγαν εξετάσεις. Αυτά τα εργαστήρια, που δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε».



Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εξετάσεις ή τις χώρες. Στο μήνυμά της πρόσθεσε:



«Απαιτώ τα εργαστήρια που διεξήγαγαν τις αναλύσεις να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους», προτού φαινομενικά τα κατηγορήσει ότι «υποκύπτουν στον Πούτιν λόγω των λεγόμενων ανώτερων συμφερόντων». Το NBC News επικοινώνησε με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για να ζητήσει το σχόλιό του. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «δεν έχει γνώση αυτών των δηλώσεων».

Θύελλα κατά Πούτιν

Η είδηση του θανάτου του Ναβάλνι προκάλεσε την οργή της Δύσης, με πολλούς ηγέτες να κατηγορούν ευθέως τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο απέρριψε τις δηλώσεις αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως φανατικές».



Η ομάδα του Ναβάλνι δήλωσε στη συνέχεια ότι στη μητέρα και στους δικηγόρους του δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στο σώμα του και τους είπαν ότι η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του είχε παραταθεί.



Η Ναβάλναγια κατηγόρησε το Κρεμλίνο ότι έκρυψε το πτώμα του για να καλύψει τη δολοφονία του. Ο Ναβάλνι είχε προηγουμένως δηλητηριαστεί με νευροτοξικό παράγοντα κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στη Ρωσία το 2020, μια απόπειρα κατά της ζωής του για την οποία κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο.



Η σορός του Ναβάλνι επιστράφηκε τελικά στην οικογένειά του μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του και χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στην κηδεία του στη Μόσχα.



Παράλληλα, εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν τις ημέρες μετά τον θάνατο του Ναβάλνι, απλώς και μόνο επειδή κατέθεσαν λουλούδια στη μνήμη του σε ειδικά σημεία σε όλη τη Ρωσία.

