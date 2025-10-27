Κι όμως: Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων στις ΗΠΑ δωρίζει το 95% της περιουσίας του σε φιλανθρωπίες

Δεν είναι πολλοί οι δισεκατομμυριούχοι που αποφασίζουν να δωρίσουν ένα πραγματικά «γενναίο» κομμάτι της περιουσίας τους για κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο επενδυτής Τζορτζ Σόρος (εκτιμάται ότι το 76% του πλούτου του έχει δωριστεί), η μυθιστοριογράφος και πρώην σύζυγος του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, Μακένζι Σκοτ, (έχει δωρίσει περίπου 50%-60%), ο επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ (30% μέχρι στιγμής, αλλά έχει δεσμευτεί να προσφέρει το 99%) και ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και η φιλάνθρωπος Μελίντα Φρεντς Γκέιτς (έχουν δώσει το 20% μέχρι στιγμής, αλλά έχουν επίσης δεσμευτεί να προσφέρουν το 99%).

Στον κατάλογο, όμως, με μία ασυνήθιστα γενναιόδωρη πράξη, αναμένεται να βρεθεί και ένα ζευγάρι δισεκατομμυριούχων από το Χιούστον, οι οποίοι δεσμεύονται να δωρίσουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρους του πλούτου τους, σύμφωνα με το fortune.com.

Συγκεκριμένα, ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ, δήλωσαν στον τηλεοπτικό σταθμό ABC13 του Χιούστον, ότι δωρίζουν το 95% των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκτιμάται ότι διαθέτουν σε περιουσία, σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. Τα υπόλοιπα 550 εκατομμύρια δολάρια θα πάνε στους απογόνους τους, οι οποίοι ελπίζουν ότι θα ακολουθήσουν τα βήματά τους με δωρεές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

«Θέλω τα εγγόνια μας να είναι περήφανα για εμάς. Και νομίζω ότι είναι. Και θέλω να ξέρουν ότι αυτό περιμένουμε από αυτά όταν μεγαλώσουν», τόνισε η Νάνσι Κίντερ. «Πρέπει να προσφέρουν πίσω, και δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Πρέπει να το συνεχίσουν», ανέφερε.

Ποιοι είναι ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ

Ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ είναι δισεκατομμυριούχοι, ιδιαίτερα γνωστοί για την εκτεταμένη φιλανθρωπική τους προσφορά που επικεντρώνεται στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στο Χιούστον, όπως σε καλλιτεχνικά ιδρύματα, ιατρική έρευνα και αστικές παρεμβάσεις.

Ο Ριτς Κίντερ συνίδρυσε την Kinder Morgan, μια μεγάλη εταιρεία ενεργειακών υποδομών της Βόρειας Αμερικής, στην οποία εξακολουθεί να υπηρετεί ως εκτελεστικός πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι η Kinder Morgan κατατάχθηκε 193η στην κατάταξη Fortune 500 του 2025, με περισσότερα από 30.000 μίλια αγωγών και κεφαλαιοποίηση αγοράς 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Νάνσι Κίντερ είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος Κίντερ, το οποίο ίδρυσε μαζί το ζευγάρι το 1997. Μαζί έχουν διαθέσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις για αστικούς χώρους πρασίνου, εκπαίδευση και βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής στο Χιούστον. Η Νάνσι Κίντερ είναι επίσης πρόεδρος της The Downtown Park Corp. και πρόεδρος του συμβουλίου στο Ινστιτούτο Αστικής Έρευνας Κίντερ στο Πανεπιστίμιο Ράις.

Η «υπόσχεση δωρεάς» των πλουσίων

Οι Κίντερ είναι από τους πλουσιότερους κατοίκους του Χιούστον και από τους πρώτους που υπέγραψαν την Υπόσχεση Δωρεάς, μια φιλανθρωπική εκστρατεία που ξεκίνησε το 2010 από τους Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ, η οποία ενθαρρύνει τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να δεσμευτούν δημόσια να δωρίσουν τουλάχιστον το μισό του πλούτου τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατά τη διάρκεια της ζωής τους ή μετά τον θάνατό τους. Το Ίδρυμα Κίντερ έχει δωρίσει περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του κι έπειτα.

Ωστόσο, παρ’ όλο που 256 άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες έχουν υπογράψει την Υπόσχεση Δωρεάς μέχρι τον Αύγουστο, το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής διαπίστωσε ότι ο πλούτος εξακολουθεί να συσσωρεύεται ταχύτερα από ό,τι δίνεται.