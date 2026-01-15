Τα στοιχεία είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και είναι τα τελευταία - από το 2022 - που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Στην Ευρώπη, η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό παχύσαρκων παιδιών και εφήβων (έως 14 ετών) - ποσοστό που ξεπερνά το 37% ενώ στις ηλικίες 5 έως 7 ετών το ποσοστό εκτοξεύεται στο 43%.

Το υπουργείο Υγείας έκανε λοιπόν μια συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προκειμένου να υπάρξει συνεργασία για δράσεις και απαραίτητες συμβουλές ώστε να αντιμετωπιστεί η ραγδαία εξάπλωση της επικίνδυνης αυτής ασθένειας.

Το κόστος, περίπου 80.000 ευρώ δηλαδή κάτι λιγότερο από 95.000 δολάρια, σύμφωνα με τις επιταγές του ΠΟΥ απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση οπότε το σχετικό νομοσχέδιο πήγε στη βουλή για τα προβλεπόμενα.

Ποιος θα το περίμενε όμως ότι μέσα στο κοινοβούλιο υπάρχουν κόμματα που μπορεί να καταψηφίσουν ένα τέτοιο νομοθέτημα. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη είπαν «όχι» ενώ Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά επέλεξαν το... «παρών».

Υπό την έννοια ότι η Ελλάδα δίνει... λεφτά από το «παράθυρο» στον ΠΟΥ με τον προϋπολογισμό των 6,83 δισ. δολαρίων, όπως είπε ο Γεωργιάδης ωρυόμενος από το βήμα της βουλής.

«Ζήτω η τρέλα!» αναφώνησε ο υπουργός της Υγείας απευθυνόμενος προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης και αλήθεια δεν υπάρχει άλλη καλύτερη έκφραση για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει εκεί έξω.