Ζιζέλ: Η θεά της πασαρέλας έγινε 46 και το γιορτάζει με το μπικίνι της

Τα 46α γενέθλια της γιόρτασε η Ζιζέλ Μπούντχεν και θέλησε να μοιραστεί ένα album φωτογραφιών με τους εκατομμύρια θαυμαστές της από όλο τον κόσμο, ευχαριστώντας τους για τις ευχές που της έστειλαν. Το διάσημο σούπερ model από την Βραζιλία, που διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, με τα παιδιά και τον σύντροφό της, γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα λιτό πάρτι σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Γεμάτη χαρά, με ένα λεοπάρ μπικίνι ποζάρει στη ξαπλώστρα και απολαμβάνει τη στιγμή. Μια τούρτα με ένα κεράκι, μερικά χρωματιστά μπαλόνια και η αγάπη της οικογένειας της ήταν αρκετά για να κάνουν την Ζιζέλ να νιώσει κάτι παραπάνω από ευγνώμων που μεγαλώνει άλλον ενά χρόνο.

Στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και τις ευχές για τα γενέθλιά μου. Νιώθω τόσο ευγνώμων για αυτόν τον νέο κύκλο που ξεκινά και για όλες τις περιπέτειες που βρίσκονται μπροστά μου. Εύχομαι η αγάπη και η καλοσύνη που μοιράζεστε να επιστρέψουν στον καθένα σας στο πολλαπλάσιο».