Ζώδια, σήμερα 10/4: Μέρα απολογισμού και συγχώρεσης

Ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής, η ημέρα κυλά σε ατμόσφαιρα κατάνυξης, περισυλλογής και εσωτερικής ηρεμίας. Η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στο ζώδιο του Αιγόκερω, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να τακτοποιήσουμε τις τελευταίες εκκρεμότητες για το Πάσχα και να βάλουμε σε τάξη σκέψεις και υποχρεώσεις πριν στραφούμε στο βαθύτερο νόημα των ημερών. Το μεσημέρι η Σελήνη σχηματίζει εξάγωνο με τον Ερμή από τους Ιχθύες, μια όψη που ευνοεί τις ήρεμες συζητήσεις, την κατανόηση και την επικοινωνία που γίνεται με συναίσθημα και ειλικρίνεια, καθώς και τις μετακινήσεις. Στη συνέχεια, η Σελήνη είναι κενής πορεία, δημιουργώντας ένα διάστημα χαμηλότερων ρυθμών όπου τα γεγονότα επιβραδύνονται. Η ενέργεια της ημέρας μας καλεί να αφήσουμε πίσω την ένταση, να στραφούμε στην προσευχή, στη σιωπή και στη συναισθηματική σύνδεση με τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Κριός – Κλείνεις πρακτικές εκκρεμότητες

Αγαπητέ μου Κριέ, μέρα κατάνυξης και προσευχής σήμερα και η Σελήνη σε κενή πορεία στο ζώδιο του Αιγόκερω σε βοηθά να κλείσεις και να αφήσεις σου τις επαγγελματικές σου εκκρεμότητες και να ξενοιάσεις προκειμένου να απολαύσεις το Πάσχα! Μέχρι το μεσημέρι κάνεις κάποιες τελευταίες επικοινωνίες που σε βοηθούν να τακτοποιήσεις ότι πρακτικό είχε μείνει πίσω! Στη συνέχεια της ημέρας, κατεβάζεις διακόπτες και προετοιμάζεσαι ψυχικά για το Πάσχα που ακολουθεί!

AstroTip: Επιβράβευσε τον εαυτό σου για όσα έχεις καταφέρει να ολοκληρώσεις ως σήμερα.

Ταύρος – Μέρα χαλάρωσης και περισυλλογής

Φίλε μου Ταύρε, η σημερινή ημέρα σε βοηθά να απομακρυνθείς λίγο από το άγχος της καθημερινότητας και να δεις τα πράγματα πιο χαλαρά. Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Αιγόκερω σε καλεί να ολοκληρώσεις κάποιες τελευταίες υποχρεώσεις που σχετίζονται με μετακινήσεις, επαφές ή μικρές εκκρεμότητες που είχαν μείνει ανοιχτές. Μέχρι το μεσημέρι είναι πιθανό να πραγματοποιήσεις μία συζήτηση ή να κάνεις μια διευθέτηση που θα σου δώσει την αίσθηση ότι μπαίνουν όλα σε τάξη. Από το απόγευμα και μετά στρέφεις την προσοχή σου σε πιο ευχάριστα πράγματα, οργανώνεις τις επόμενες ημέρες και σκέφτεσαι πώς θα απολαύσεις το Πάσχα με αγαπημένα πρόσωπα.

AstroTip: Άφησε το μυαλό σου να ταξιδέψει σε κάτι που σε γεμίζει αισιοδοξία.

Δίδυμοι – Τακτοποιείς οικονομικές εκκρεμότητες

Για σένα Δίδυμε, η σημερινή ημέρα σε βρίσκει να ασχολείσαι με πρακτικά θέματα που σχετίζονται κυρίως με οικονομικές υποχρεώσεις ή εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν πριν από τις γιορτές. Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Αιγόκερω σε βοηθά να βάλεις σε τάξη λογαριασμούς, συμφωνίες ή οικονομικά ζητήματα που απαιτούσαν προσοχή. Μέχρι το μεσημέρι μπορεί να υπάρξει μια επικοινωνία ή μια μικρή διευκόλυνση που θα σε ανακουφίσει. Στη συνέχεια της ημέρας το μυαλό σου στρέφεται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, καθώς νιώθεις ότι έχεις κάνει όσα έπρεπε και μπορείς πλέον να απολαύσεις την ατμόσφαιρα των ημερών. Η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη και κοινωνική.

AstroTip: Κλείσε τα οικονομικά θέματα και χάρισε στον εαυτό σου λίγη ξεκούραση.

Καρκίνος – Σχέσεις και επαφές μπαίνουν σε τάξη

Αγαπητέ μου Καρκίνε, η Σελήνη απέναντι από το ζώδιό σου σήμερα σε κενή πορεία στον Αιγόκερω στρέφει την προσοχή σου στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να κλείσεις κάποιες συζητήσεις ή να ξεκαθαρίσεις μικρές εκκρεμότητες με ανθρώπους που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου. Μέχρι το μεσημέρι μπορεί να υπάρξει μια επικοινωνία που θα σε βοηθήσει να λύσεις ένα πρακτικό θέμα ή να νιώσεις ότι υπάρχει καλύτερη κατανόηση με κάποιο πρόσωπο. Από το απόγευμα και μετά οι ρυθμοί πέφτουν και η διάθεση γίνεται πιο ήρεμη, καθώς θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στο σπίτι και στους δικούς σου ανθρώπους.

AstroTip: Δώσε χώρο στη συμφιλίωση και στην κατανόηση.

Λέων – Οργανώνεις τις τελευταίες λεπτομέρειες

Λιοντάρι μου, η Μ. Παρασκευή σε βρίσκει να τακτοποιείς τις τελευταίες υποχρεώσεις πριν από τις ημέρες του Πάσχα. Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Αιγόκερω σε βοηθά να κλείσεις πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά, το σπίτι ή την καθημερινότητά σου. Μέχρι το μεσημέρι μπορεί να κάνεις κάποια τηλεφωνήματα ή να διευθετήσεις μικρές λεπτομέρειες που θα σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο ήρεμος. Στη συνέχεια της ημέρας η διάθεση αλλάζει και θέλεις να αποσυρθείς λίγο από τους γρήγορους ρυθμούς για να ξεκουραστείς και να προετοιμαστείς για τις γιορτές. Η ανάγκη σου για χαλάρωση γίνεται πιο έντονη.

AstroTip: Μην πιέσεις τον εαυτό σου περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Παρθένος – Βρίσκεις χρόνο για μικρές χαρές

Αγαπητέ μου Παρθένε, η σημερινή ημέρα έχει για σένα έναν πιο ευχάριστο και δημιουργικό τόνο. Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Αιγόκερω σε βοηθά να κλείσεις μικρές εκκρεμότητες και να αφήσεις χώρο για πράγματα που σου δίνουν χαρά. Μέχρι το μεσημέρι μπορεί να ασχοληθείς με κάποια πρακτικά ζητήματα που αφορούν το σπίτι ή τις οικογενειακές προετοιμασίες για τις γιορτές. Από το απόγευμα και μετά η διάθεση γίνεται πιο χαλαρή και θέλεις να βρεθείς με ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς. Η ημέρα είναι ιδανική για να απολαύσεις απλές στιγμές που σου δίνουν αίσθηση ηρεμίας.

AstroTip: Δώσε χώρο σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις χαρά.

Ζυγός – Στρέφεσαι στο σπίτι και στην οικογένεια

Αγαπητέ μου Ζυγέ, η σημερινή ημέρα σε καλεί να δώσεις προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν το σπίτι και τους δικούς σου ανθρώπους. Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Αιγόκερω σε βοηθά να τακτοποιήσεις οικογενειακές υποχρεώσεις ή πρακτικά ζητήματα που είχαν μείνει πίσω πριν από τις γιορτές. Μέχρι το μεσημέρι μπορεί να γίνουν κάποιες συζητήσεις που θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Από το απόγευμα και μετά η διάθεση γίνεται πιο ζεστή και συναισθηματική, καθώς θέλεις να περάσεις χρόνο με τα πρόσωπα που αγαπάς και να νιώσεις την οικειότητα των ημερών.

AstroTip: Δώσε προτεραιότητα στους ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις σπίτι.

Σκορπιός – Κλείνεις συζητήσεις και επικοινωνίες

Σκορπιέ μου, σήμερα ολοκληρώνεις μικρές αλλά σημαντικές επικοινωνίες που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα. Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Αιγόκερω σου δίνει την ευκαιρία μέχρι το μεσημέρι να κάνεις τηλεφωνήματα, να απαντήσεις σε μηνύματα ή να κλείσεις μια συζήτηση που είχε μείνει ανοιχτή τις προηγούμενες ημέρες. Σταδιακά νιώθεις ότι το μυαλό σου ξελαφρώνει και οι υποχρεώσεις μειώνονται. Από το απόγευμα και μετά οι ρυθμοί χαμηλώνουν και η διάθεσή σου γίνεται πιο χαλαρή, καθώς θέλεις να απομακρυνθείς λίγο από την ένταση της καθημερινότητας και να προετοιμαστείς για τις ημέρες του Πάσχα. Η επαφή με αγαπημένα πρόσωπα θα σου προσφέρει συναισθηματική ηρεμία.

AstroTip: Ολοκλήρωσε όσα άφησες στη μέση και δώσε χώρο στην ξεκούραση.

Τοξότης – Τακτοποιείς οικονομικά ζητήματα

Φίλε μου Τοξότη, η Σελήνη σε κενή πορεία στον Αιγόκερω στρέφει την προσοχή σου σε πρακτικά και οικονομικά θέματα που χρειάζονται τακτοποίηση πριν από τις γιορτές. Μέχρι το μεσημέρι μπορεί να κάνεις μια πληρωμή, να κλείσεις έναν λογαριασμό ή να οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά σου ώστε να νιώσεις πιο ασφαλής. Αυτή η διαδικασία σου δίνει την αίσθηση ότι βάζεις τάξη σε κάτι που σε απασχολούσε. Από το απόγευμα και μετά το ενδιαφέρον σου στρέφεται περισσότερο στην κοινωνική σου ζωή, καθώς θέλεις να βρεθείς με φίλους ή να οργανώσεις όμορφες στιγμές για τις επόμενες ημέρες. Η διάθεσή σου γίνεται πιο αισιόδοξη.

AstroTip: Κλείσε τις οικονομικές εκκρεμότητες για να απολαύσεις τις γιορτές χωρίς άγχος.

Αιγόκερως – Βάζεις τις τελευταίες πινελιές

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου αλλά σε κενή πορεία, η σημερινή ημέρα σε βοηθά να ολοκληρώσεις προσωπικές υποθέσεις και να βάλεις τις τελευταίες πινελιές σε σχέδια που σε απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα. Μέχρι το μεσημέρι μπορεί να ασχοληθείς με θέματα που αφορούν το πρόγραμμά σου, την εικόνα σου ή πρακτικές λεπτομέρειες που θέλεις να τακτοποιήσεις. Σταδιακά η ένταση μειώνεται και αισθάνεσαι ότι μπορείς να πάρεις μια μικρή ανάσα. Από το απόγευμα και μετά στρέφεις το ενδιαφέρον σου στην ξεκούραση και στη συναισθηματική γαλήνη που φέρνουν οι ημέρες του Πάσχα.

AstroTip: Χάρισε στον εαυτό σου λίγες στιγμές ηρεμίας.

Υδροχόος – Χαμηλώνεις ρυθμούς

Σήμερα Μ. Παρασκευή Υδροχόε μου βρίσκεσαι σε μία διάθεση εσωστρέφειας και αναλογισμού. Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Αιγόκερω σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς και να πάρεις μια μικρή απόσταση από υποχρεώσεις που σε είχαν πιέσει τις προηγούμενες ημέρες. Μέχρι το μεσημέρι ίσως θελήσεις να ολοκληρώσεις κάτι που είχες αφήσει στη μέση, όμως στη συνέχεια η ανάγκη σου για ηρεμία γίνεται πιο έντονη. Η ημέρα είναι ιδανική για ξεκούραση, σκέψη και εσωτερική ισορροπία. Μέσα από αυτή τη μικρή παύση θα μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματα που θέλεις να κάνεις.

AstroTip: Μην πιέσεις τον εαυτό σου· η ηρεμία είναι εξίσου παραγωγική.

Ιχθύες – Οργανώνεις τις επόμενες ημέρες

Αγαπητέ μου Ιχθύ, η σημερινή ημέρα σε βοηθά να κάνεις έναν μικρό προγραμματισμό για τις ημέρες που ακολουθούν. Η Σελήνη σε κενή πορεία στον Αιγόκερω ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων και των κοινωνικών επαφών και μέχρι το μεσημέρι μπορεί να υπάρξει μια επικοινωνία που θα σε βοηθήσει να οργανώσεις μια συνάντηση ή μια έξοδο για τις γιορτές. Η διάθεσή σου γίνεται πιο αισιόδοξη καθώς νιώθεις ότι μπορείς να μοιραστείς όμορφες στιγμές με ανθρώπους που αγαπάς. Από το απόγευμα και μετά αφήνεις πίσω τις μικρές υποχρεώσεις και στρέφεσαι στην ξεκούραση και στη χαρά των ημερών.

AstroTip: Μοιράσου τον χρόνο σου με ανθρώπους που σε γεμίζουν θετική ενέργεια.