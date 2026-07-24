Ζώδια σήμερα 24 Ιουλίου: Τέλος ο ανάδρομος Ερμής – Αναλυτικές προβλέψεις

Πότε σταματά ο Ερμής να είναι φαινομενικά ανάδρομος; Σου έχω ευχάριστα νέα, γιατί σήμερα ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή φορά στο ζώδιο του Καρκίνου! Για σήμερα 24 Ιουλίου τα άστρα μας επιφυλάσσουν ευχάριστες στιγμές, καθώς αποκαθίσταται το κλίμα στις επικοινωνίες μας, οι καθυστερήσεις λαμβάνουν τέλος, τα μπερδέματα λύνονται, ενώ σιγά – σιγά βάζουμε μπροστά για μετακινήσεις, ταξιδάκια και εξωστρέφεια! Μετά από 20 μέρες ταλαιπωρίες στον επικοινωνιακό τομέα, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε ότι είχε πάει πίσω το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα σήμερα, ένα μεγάλο τρίγωνο στα ζώδια της φωτιάς – Η Σελήνη στον Τοξότη, ο Ποσειδώνας στον Κριό, και ο Δίας στο Λέοντα – επιφυλάσσουν θερμές, ενθουσιώδεις εξελίξεις που θα σκορπίζουν χαμόγελα τύχης, εκπλήρωσης και συναισθηματικής ευφορίας.

Ποιες δραστηριότητες ευνοούνται σήμερα; τα ταξίδια, οι συναντήσεις, τα δημιουργικά πλάνα, οι νέες γνωριμίες .

Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο; Κριοί, Λέοντες, Τοξότες και Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι, ιδιαίτερα οι γεννημένοι 23 – 29 Μαρτίου, 25 – 31 Ιουλίου, 24 – 30 Νοεμβρίου, 23 – 29 Μαΐου, 25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, 22 – 28 Ιανουαρίου

Τι «ξεμπλοκάρει» από σήμερα για το ζώδιο σου; Διάβασε αναλυτικά

Κριός – Η στιγμή να προχωρήσεις έφτασε

Κριέ μου, νιώθεις κι εσύ ότι σήμερα όλα αρχίζουν επιτέλους να κυλούν λίγο πιο φυσιολογικά; Και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και σιγά-σιγά ξεμπλοκάρει υποθέσεις που σε είχαν κουράσει, ιδιαίτερα σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικών σχεδίων. Παράλληλα, το μεγάλο τρίγωνο της Σελήνης, του Ποσειδώνα και του Δία σε ευνοεί ιδιαίτερα, ειδικά αν έχεις γεννηθεί 23 έως 29 Μαρτίου. Ένα ταξίδι, μία συνάντηση ή μία ευχάριστη είδηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου, ενώ μία ιδέα που μέχρι χθες έμοιαζε μακρινή αρχίζει να παίρνει μορφή. Σήμερα είναι από εκείνες τις ημέρες που αξίζει να βγεις, να κινηθείς και να εμπιστευτείς τις ευκαιρίες που εμφανίζονται.

AstroTip: Η τύχη σε βρίσκει όταν αποφασίζεις να κάνεις το πρώτο βήμα.

Ταύρος – Οι σωστές απαντήσεις έρχονται την κατάλληλη στιγμή

Ταύρε μου, περίμενες εδώ και καιρό μία απάντηση ή μία εξέλιξη που συνεχώς καθυστερούσε; Από σήμερα τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται πιο ομαλά. Ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία και αποκαθιστά σταδιακά τις επικοινωνίες, τις συμφωνίες και τις μετακινήσεις σου. Αν περιμένεις ένα τηλεφώνημα, μία συνάντηση ή μία απάντηση για επαγγελματικό θέμα, είναι πολύ πιθανό να δεις σύντομα πρόοδο. Παράλληλα, η σημερινή ημέρα σε βοηθά να βάλεις σε τάξη σκέψεις που σε απασχολούσαν και να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά για τις αποφάσεις σου. Άφησε στην άκρη τις αμφιβολίες και δες τι πραγματικά αλλάζει.

AstroTip: Μία μικρή πληροφορία σήμερα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική απ' όσο φαίνεται.

Δίδυμοι – Έρχεται η στιγμή να πάρεις ανάσα

Δίδυμέ μου, νιώθεις ότι το τελευταίο διάστημα έκανες δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω; Αυτή η αίσθηση αρχίζει επιτέλους να υποχωρεί. Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, επιστρέφει σε ορθή πορεία και σταδιακά αποκαθιστά καθυστερήσεις, οικονομικές εκκρεμότητες και ζητήματα που σχετίζονται με συμφωνίες ή επαγγελματικές προοπτικές. Παράλληλα, το μεγάλο τρίγωνο της ημέρας ευνοεί ιδιαίτερα όσους έχουν γεννηθεί 23 έως 29 Μαΐου, χαρίζοντας ευκαιρίες για γνωριμίες, δημιουργικές ιδέες και ευχάριστες μετακινήσεις. Είναι μία ιδανική ημέρα για να ξαναβάλεις μπροστά σχέδια που είχαν μείνει στάσιμα.

AstroTip: Άνοιξε το πρόγραμμά σου σε νέες προτάσεις· μία από αυτές μπορεί να σε εκπλήξει ευχάριστα.

Καρκίνος – Ξεκινά μία νέα περίοδος για εσένα

Καρκίνε μου, αισθάνεσαι ότι ένα βάρος αρχίζει επιτέλους να φεύγει από πάνω σου; Δεν είναι ιδέα σου. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου και από σήμερα αρχίζει σταδιακά να ξεμπερδεύει όσα είχαν καθυστερήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Παρεξηγήσεις λύνονται, οι σωστές κουβέντες βρίσκουν τον δρόμο τους και αποφάσεις που ανέβαλλες μπορούν πλέον να μπουν σε εφαρμογή. Παράλληλα, η αρμονία του μεγάλου τριγώνου σου χαρίζει μεγαλύτερη αισιοδοξία στην καθημερινότητα και σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Το κλίμα αλλάζει και αυτό θα το καταλάβεις πολύ γρήγορα.

AstroTip: Ό,τι καθυστέρησε δεν σημαίνει ότι χάθηκε· τώρα είναι η ώρα να προχωρήσει.

Λέων – Η τύχη επιστρέφει δυναμικά στο πλευρό σου

Λέοντά μου, είσαι έτοιμος να βρεθείς ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων; Η σημερινή ημέρα σε ευνοεί όσο λίγες, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 25 έως 31 Ιουλίου. Ο Δίας στο ζώδιό σου συμμετέχει στο μεγάλο τρίγωνο της Φωτιάς, χαρίζοντας ευκαιρίες, αισιοδοξία, επιτυχίες και όμορφες συναντήσεις. Ταυτόχρονα, η ορθή πορεία του Ερμή σε βοηθά να αφήσεις πίσω παρασκήνια, άγχη και εκκρεμότητες που σε είχαν αποσυντονίσει. Ταξίδια, κοινωνικές επαφές, δημιουργικά σχέδια και νέες γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα. Σήμερα μπορεί να συμβεί κάτι μικρό που θα αποτελέσει την αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης θετικής εξέλιξης.

AstroTip: Βγες, επικοινώνησε, τόλμησε σήμερα το σύμπαν έχει διάθεση να σε ανταμείψει.

Παρθένος – Έρχεται η απάντηση που περίμενες

Παρθένε μου, νιώθεις ότι τις τελευταίες εβδομάδες μιλούσες αλλά οι άλλοι... άκουγαν κάτι διαφορετικό; Από σήμερα αυτό αρχίζει να αλλάζει. Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, επιστρέφει σε ορθή πορεία και σιγά-σιγά αποκαθίστανται οι παρεξηγήσεις, οι καθυστερήσεις και οι εκκρεμότητες που είχαν δημιουργηθεί κυρίως σε σχέσεις, φιλίες και μελλοντικά σχέδια. Αν περίμενες μία απάντηση, μία συνάντηση ή μία επαγγελματική εξέλιξη, τώρα αρχίζουν να μπαίνουν ξανά τα πράγματα σε σειρά. Παράλληλα, το μεγάλο τρίγωνο της Φωτιάς σε βοηθά να δεις πιο αισιόδοξα το μέλλον και να αφήσεις πίσω περιττές ανησυχίες. Μην πιέσεις τις εξελίξεις· σήμερα θα έρθουν πολύ πιο φυσικά.

AstroTip: Οι καλύτερες λύσεις εμφανίζονται όταν σταματάς να τις κυνηγάς.

Ζυγός – Μήπως ήρθε η ώρα να πεις το μεγάλο «ναι»;

Ζυγέ μου, ποιος είπε ότι οι μεγάλες ευκαιρίες έρχονται πάντα προγραμματισμένες; Η σημερινή ημέρα αποκαθιστά επικοινωνίες και ανοίγει ξανά δρόμους που είχαν προσωρινά κλείσει. Ο Ερμής σε ορθή πορεία βοηθά επαγγελματικές υποθέσεις, συζητήσεις με ανωτέρους και σχέδια που είχαν «κολλήσει» τις τελευταίες εβδομάδες. Παράλληλα, το μεγάλο τρίγωνο της Φωτιάς σε ευνοεί ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 25 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου, χαρίζοντας νέες γνωριμίες, ενδιαφέρουσες προτάσεις και ευχάριστες εκπλήξεις μέσα από φίλους ή συνεργάτες. Μία πρόσκληση που θα δεχτείς σήμερα ίσως αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από όσο φαντάζεσαι.

AstroTip: Μην απορρίψεις μία νέα εμπειρία επειδή δεν ήταν στο πρόγραμμά σου.

Σκορπιός – Ποιο σχέδιο αξίζει τώρα να βάλεις μπροστά;

Σκορπιέ μου, αισθάνεσαι ότι το τελευταίο διάστημα περίμενες την κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσεις; Αυτή η στιγμή αρχίζει σιγά-σιγά να φτάνει. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και ξεμπλοκάρει θέματα που αφορούν ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις αλλά και αποφάσεις που σχετίζονται με το μέλλον σου. Αν υπήρξαν καθυστερήσεις, τώρα θα δεις τις εξελίξεις να επιταχύνονται. Παράλληλα, το μεγάλο τρίγωνο της Φωτιάς ευνοεί την επαγγελματική σου πορεία, φέρνοντας έμπνευση αλλά και ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τα σχέδιά σου. Μη φοβηθείς να κάνεις μία νέα αρχή.

AstroTip: Σήμερα σκέψου λίγο πιο μακριά· το μέλλον σε καλεί να τολμήσεις.

Τοξότης – Πόσο έτοιμος είσαι για μία ευχάριστη ανατροπή;

Τοξότη μου, αν νιώθεις ότι σήμερα όλα σε σπρώχνουν να βγεις από τη ρουτίνα, ακολούθησε αυτό το κάλεσμα. Ο Ερμής σε ορθή πορεία σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις οικονομικές εκκρεμότητες, συμφωνίες και ζητήματα που αφορούν κοινά οικονομικά ή σημαντικές υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα όμως είσαι από τους μεγάλους ευνοημένους του μεγάλου τριγώνου της Φωτιάς, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 24 έως 30 Νοεμβρίου. Ταξίδια, γνωριμίες, προτάσεις, δημιουργικές ιδέες και ευχάριστες συμπτώσεις μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη διάθεση της ημέρας. Μην εκπλαγείς αν μία αυθόρμητη απόφαση αποδειχθεί τελικά η καλύτερη του καλοκαιριού.

AstroTip: Όταν η ζωή σου ανοίγει μία καινούργια πόρτα, μη μένεις να κοιτάζεις εκείνη που μόλις έκλεισε.

Αιγόκερως – Ποια σχέση αρχίζει επιτέλους να ξεκαθαρίζει;

Αιγόκερέ μου, έχεις την αίσθηση ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν δύσκολο να συνεννοηθούν μαζί σου τον τελευταίο καιρό; Από σήμερα αυτό αρχίζει να αλλάζει. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία απέναντί σου, στο ζώδιο του Καρκίνου, και βάζει τέλος στις παρεξηγήσεις, στις καθυστερήσεις και στις επικοινωνιακές δυσκολίες που επηρέασαν σχέσεις και συνεργασίες. Αν περίμενες μία απάντηση, μία συμφωνία ή μία ουσιαστική συζήτηση, τώρα οι συνθήκες γίνονται πολύ πιο ευνοϊκές. Παράλληλα, η θετική ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά και την καθημερινότητά σου, αφήνοντας πίσω εκκρεμότητες που σε είχαν κουράσει.

AstroTip: Μία ειλικρινής κουβέντα σήμερα μπορεί να διορθώσει όσα δεν κατάφεραν εβδομάδες σιωπής.

Υδροχόος – Πότε αρχίζει να γίνεται πιο εύκολη η καθημερινότητά σου;

Υδροχόε μου, νιώθεις ότι τις τελευταίες εβδομάδες έτρεχες συνεχώς χωρίς να βλέπεις αποτέλεσμα; Η ορθή πορεία του Ερμή έρχεται να αποκαταστήσει την τάξη στην καθημερινότητα, την εργασία και τις υποχρεώσεις σου. Προβλήματα συνεννόησης με συνεργάτες αρχίζουν να λύνονται, εκκρεμότητες τακτοποιούνται και το πρόγραμμά σου αποκτά ξανά ρυθμό. Παράλληλα, το μεγάλο τρίγωνο της Φωτιάς ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, ευνοώντας ιδιαίτερα όσους έχουν γεννηθεί 22 έως 28 Ιανουαρίου. Μία νέα γνωριμία, μία πρόταση ή μία επαναπροσέγγιση μπορεί να σου αλλάξει ευχάριστα τα σχέδια.

AstroTip: Σήμερα δώσε χώρο στους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να βρίσκονται δίπλα σου.

Ιχθύες – Είσαι έτοιμος να χαμογελάσεις λίγο περισσότερο;

Ιχθύ μου, πόσο καιρό έχεις να κάνεις κάτι μόνο και μόνο επειδή σε γεμίζει χαρά; Η σημερινή ημέρα σε βοηθά να ξαναβρείς αυτό το χαμένο χαμόγελο. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και ξεμπλοκάρει αισθηματικά ζητήματα, δημιουργικά σχέδια και υποθέσεις που σχετίζονται με παιδιά ή με κάτι που αγαπάς πραγματικά. Αν υπήρξε μία παρεξήγηση με ένα αγαπημένο πρόσωπο, τώρα είναι πιο εύκολο να αποκατασταθεί η επικοινωνία. Παράλληλα, η αρμονική ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την εργασία και την καθημερινότητά σου, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για όσα σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο.

AstroTip: Όταν η καρδιά ηρεμεί, οι σωστές αποφάσεις έρχονται σχεδόν από μόνες τους.