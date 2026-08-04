Ζώδια σήμερα 4 Αυγούστου: Σημαντικές πρωτοβουλίες και ψυχραιμία στα λόγια

Η σημερινή Τρίτη έχει έντονο ρυθμό και δύσκολα θα μείνουμε αδρανείς. Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον δυναμικό Κριό, ξυπνώντας την ανάγκη να πάρουμε πρωτοβουλίες, να κλείσουμε εκκρεμότητες και να προχωρήσουμε όσα αφήσαμε πίσω τις προηγούμενες ημέρες. Το εξάγωνό της με τον Άρη στους Διδύμους μάς χαρίζει ενέργεια, γρήγορη σκέψη και την αυτοπεποίθηση να δράσουμε χωρίς αναβολές.

Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή στον Καρκίνο χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή στην επικοινωνία. Οι συζητήσεις μπορεί εύκολα να πάρουν λάθος τροπή, όχι επειδή υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες, αλλά επειδή ο καθένας εκφράζει πιο έντονα τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Μια βιαστική απάντηση, μια αυστηρή κουβέντα ή ένας λάθος τόνος μπορεί να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Η ημέρα ευνοεί τις μετακινήσεις, τις επαφές, τις επαγγελματικές πρωτοβουλίες, την άσκηση και κάθε δραστηριότητα που απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά. Αντίθετα, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ξεκαθαρίσματα που γίνονται πάνω στα νεύρα ή για αποφάσεις που λαμβάνονται βιαστικά.

Περισσότερη προσοχή χρειάζεστε εσείς οι Κριοί γεννημένοι 10-16 Απριλίου, Καρκίνοι 13-19 Ιουλίου, Ζυγοί 13-19 Οκτωβρίου και Αιγόκεροι 11-17 Ιανουαρίου, καθώς οι όψεις της ημέρας μπορεί να αυξήσουν την ένταση στις σχέσεις και στην επικοινωνία. Αν επιλέξετε την ψυχραιμία αντί της παρόρμησης, θα διαπιστώσετε ότι η ίδια δυναμική μπορεί να λειτουργήσει τελικά υπέρ σας.

Αναλυτικά η ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Η δράση θέλει και μέτρο

Φίλε μου Κριέ, σήμερα δύσκολα θα μείνεις ακίνητος ή και στάσιμος! Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε γεμίζει ενέργεια και το εξάγωνό της με τον Άρη, σου δίνει το θάρρος να κλείσεις εκκρεμότητες και να προχωρήσεις όσα σχεδιάζεις. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή δείχνει πως μια βιαστική κουβέντα μέσα στην οικογένεια ή στο επαγγελματικό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει παρεξήγηση. Δράσε με αυτοπεποίθηση, αλλά άφησε λίγο χώρο και για τη γνώμη των άλλων.

AstroTip: Σήμερα κέρδισε με τις πράξεις σου και όχι με την ένταση της φωνής σου.

Ταύρος – Άκου περισσότερο το ένστικτό σου

Ταύρε μου, η σημερινή ημέρα σε καλεί να κινηθείς πιο διακριτικά και να μην αποκαλύψεις όλα όσα σκέφτεσαι. Η Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί το παρασκήνιο και σε βοηθά να αντιληφθείς καταστάσεις που μέχρι τώρα περνούσαν απαρατήρητες. Πρόσεξε μόνο τις βιαστικές απαντήσεις ή μια παρεξήγηση σε τηλεφώνημα ή μήνυμα. Ένα ήρεμο απόγευμα, μακριά από φασαρία, θα σε βοηθήσει να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου.

AstroTip: Δεν χρειάζεται να απαντήσεις αμέσως σε όλα· ο χρόνος είναι σήμερα σύμμαχός σου.

Δίδυμοι – Οι σωστοί άνθρωποι σε κινητοποιούν

Το ζώδιό σου σήμερα, Δίδυμε, ευνοείται από το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη και σου χαρίζει κινητικότητα, αισιοδοξία και διάθεση να βρεθείς με φίλους ή να οργανώσεις κάτι διαφορετικό. Μέσα από μια συζήτηση μπορεί να γεννηθεί μια ενδιαφέρουσα ιδέα ή μια νέα προοπτική. Πρόσεξε μόνο μια μικρή παρεξήγηση για οικονομικά ή διαφορετικές απόψεις μέσα σε μια παρέα. Δεν αξίζει να χαλάσεις τη διάθεσή σου για μια λεπτομέρεια.

AstroTip: Άκουσε τις νέες ιδέες που θα πέσουν στο τραπέζι· μία από αυτές μπορεί να σε εμπνεύσει.

Καρκίνος – Ψυχραιμία πριν από κάθε απόφαση

Αγαπημένε Καρκίνε, η σημερινή ημέρα στρέφει το ενδιαφέρον σου στα επαγγελματικά και στις υποχρεώσεις σου. Θα θελήσεις να πάρεις γρήγορες αποφάσεις, όμως το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή στο ζώδιό σου δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγηθείς ή να παρερμηνεύσεις τα λόγια κάποιου. Μην αφήσεις τα νεύρα της στιγμής να επηρεάσουν μια σημαντική σχέση ή συνεργασία. Λίγη υπομονή θα κάνει τη διαφορά.

AstroTip: Πριν απαντήσεις, σκέψου αν αυτό που θα πεις θα βοηθήσει πραγματικά την κατάσταση.

Λέων – Η αισιοδοξία ανοίγει δρόμους

Λιοντάρι μου, η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να δεις τα πράγματα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η Σελήνη στον Κριό σε παρακινεί να οργανώσεις ένα ταξίδι, να κάνεις μια ενδιαφέρουσα γνωριμία ή να προχωρήσεις ένα σχέδιο που σε ενθουσιάζει. Πρόσεξε μόνο μια βιαστική συζήτηση με ένα πρόσωπο του επαγγελματικού χώρου, γιατί εύκολα μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις χωρίς ουσιαστικό λόγο.

AstroTip: Ο ενθουσιασμός είναι δύναμη, αρκεί να συνοδεύεται από λίγη υπομονή.

Παρθένος – Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα

Φίλε μου Παρθένε, η σημερινή ημέρα σε καλεί να διαχειριστείς με ψυχραιμία οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Η Σελήνη στον Κριό σε ωθεί να κλείσεις εκκρεμότητες, όμως το τετράγωνό της με τον Ερμή δείχνει πως μια πληροφορία μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρη όσο φαίνεται. Πριν πάρεις μια απόφαση ή απαντήσεις σε μια πρόταση, ζήτησε όλες τις λεπτομέρειες. Η υπομονή σήμερα θα αποδειχθεί πολύτιμη.

AstroTip: Μην αποφασίσεις βιαστικά για κάτι που μπορεί να περιμένει μέχρι αύριο.

Ζυγός – Οι σχέσεις θέλουν λεπτούς χειρισμούς

Το ζώδιό σου σήμερα, Ζυγέ, στρέφει την προσοχή στις προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις. Η Σελήνη απέναντί σου μπορεί να φέρει μια έντονη συζήτηση ή μια διαφορετική άποψη που θα σε προβληματίσει. Ευτυχώς, το εξάγωνό της Σελήνης με τον Άρη βοηθά να βρεθούν λύσεις, αρκεί να αποφύγεις την παρόρμηση. Μια πρόταση για συνεργασία ή μια συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλύτερα αν κρατήσεις χαμηλούς τόνους.

AstroTip: Άκουσε πρώτα και απάντησε μετά· σήμερα η ψυχραιμία είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου.

Σκορπιός – Κινήσου οργανωμένα και θα κερδίσεις

Αγαπημένε Σκορπιέ, η ημέρα σε βοηθά να βάλεις σε σειρά τις υποχρεώσεις σου και να κλείσεις αρκετές εκκρεμότητες που είχαν συσσωρευτεί. Η Σελήνη στον Κριό σου χαρίζει ενέργεια και αποφασιστικότητα, όμως το τετράγωνο με τον Ερμή μπορεί να φέρει μικρές παρεξηγήσεις σε μετακινήσεις, ραντεβού ή επαγγελματικές συνεννοήσεις. Μην αφήσεις μια καθυστέρηση να σου χαλάσει τη διάθεση. Με σωστή οργάνωση, όλα θα κυλήσουν πιο εύκολα.

AstroTip: Σήμερα η επιμονή θα σε οδηγήσει πιο μακριά από τη βιασύνη.

Τοξότης – Μη χάσεις τον ενθουσιασμό σου

Φίλε μου Τοξότη, η σημερινή ημέρα έχει έντονο ρυθμό και σου δίνει πολλές αφορμές να χαμογελάσεις. Η Σελήνη στον Κριό ενισχύει τη δημιουργικότητα, το φλερτ και τη διάθεση να περάσεις όμορφα, ενώ το εξάγωνό της με τον Άρη σε βοηθά να προχωρήσεις γρήγορα τα σχέδιά σου. Πρόσεξε μόνο μια έντονη αντίδραση από το ταίρι ή έναν συνεργάτη, γιατί μια μικρή διαφωνία μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες αξίζει.

AstroTip: Διάλεξε το χαμόγελο αντί για την αντιπαράθεση και η μέρα θα σε ανταμείψει.

Αιγόκερως – Η ψυχραιμία θα σε βγάλει κερδισμένο

Αιγόκερέ μου, σήμερα ίσως χρειαστεί να μοιράσεις τον χρόνο σου ανάμεσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Η Σελήνη στον Κριό σε κάνει πιο ανυπόμονο, ενώ το τετράγωνό της με τον Ερμή μπορεί να φέρει μικρές παρεξηγήσεις με ένα κοντινό σου πρόσωπο. Μην επιτρέψεις στην ένταση της στιγμής να επηρεάσει μια σημαντική σχέση. Όσο πιο ήρεμα κινηθείς, τόσο πιο γρήγορα θα βρεθούν λύσεις.

AstroTip: Δεν χρειάζεται να έχεις πάντα την τελευταία λέξη για να έχεις δίκιο.

Υδροχόος – Οι σωστές κουβέντες ανοίγουν πόρτες

Το ζώδιό σου σήμερα, Υδροχόε, ευνοείται στις επαφές, στις μετακινήσεις και στις νέες γνωριμίες. Η Σελήνη στον Κριό σου δίνει γρήγορη σκέψη και διάθεση για δράση, ενώ το εξάγωνό της με τον Άρη σε βοηθά να εκφράσεις τις ιδέες σου με αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, το τετράγωνο με τον Ερμή δείχνει ότι η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε παραλείψεις ή μικρές παρεξηγήσεις. Δώσε σημασία στις λεπτομέρειες πριν συμφωνήσεις σε κάτι.

AstroTip: Μια προσεκτικά διατυπωμένη πρόταση μπορεί σήμερα να ανοίξει σημαντικές προοπτικές.

Ιχθύες – Βάλε προτεραιότητες

Αγαπημένε Ιχθύ, η σημερινή ημέρα στρέφει το ενδιαφέρον σου σε οικονομικά ζητήματα και σε αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητά σου. Η Σελήνη στον Κριό σε παρακινεί να κινηθείς πιο αποφασιστικά, όμως το τετράγωνό της με τον Ερμή δείχνει ότι χρειάζεται προσοχή σε αγορές, συμφωνίες ή υποσχέσεις που ακούγονται πολύ καλές για να είναι αληθινές. Κράτησε μέτρο στα έξοδα και άφησε τις σημαντικές αποφάσεις για όταν θα έχεις όλα τα δεδομένα.

AstroTip: Σήμερα σκέψου πρακτικά και μην αφήσεις τον αυθορμητισμό να οδηγήσει το πορτοφόλι σου.