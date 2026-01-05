Ζώδια σήμερα 5/1: Μέρα στασιμότητας και καθυστέρησης

Σε χαλαρούς ρυθμούς ξεκινά η Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, με την ανάγκη για αποφόρτιση και ανεμελιά να διαμορφώνουν διαφορετικά τις διαθέσεις μας συγκριτικά με άλλες Δευτέρες. Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Λέοντα, επομένως υπάρχει η διάθεση για ψυχαγωγία, καλοπέραση, δημιουργικότητα και ανεμελιά, όμως σήμερα η Σελήνη είναι κενής πορείας σε όλη την πορεία της ημέρας, βάζοντας «φρένο» σε σχέδια που μπορεί να προσδοκούσαμε!

Σήμερα αισθανόμαστε λοιπόν τον χρόνο κάπως «παγωμένο», είτε γιατί το τηλεφώνημα και το ραντεβού που περιμέναμε δεν γίνεται, είτε γιατί νιώθουμε ανικανοποίητοι από τις συνθήκες που υπάρχουν, είτε γιατί διακρίνουμε ότι υπάρχει στασιμότητα και καθυστέρηση στα σχέδιά μας. Η ενέργεια της ημέρας ευνοεί την ξεκούραση, την ψυχαγωγία, τις απλές χαρές και την επαφή με ανθρώπους που μας κάνουν να νιώθουμε άνετα.

Το κλειδί της ημέρας είναι η αποδοχή. Δεν πιέζουμε καταστάσεις, δεν προκαλούμε εξελίξεις και δεν θεωρούμε τη στασιμότητα ως αποτυχία. Αντίθετα, αξιοποιούμε τη μέρα για να πάρουμε ανάσα, να απολαύσουμε τη στιγμή και να παρατηρήσουμε τι πραγματικά μας γεμίζει. Οι πιο σοφές κινήσεις σήμερα είναι αυτές που… δεν γίνονται.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες αστρολογικές τάσεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Απόλαυσε ότι ήδη έχεις!

Αγαπητέ μου Κριέ, η εβδομάδα ξεκινά με εσένα να είσαι σε άρνηση να ξεκινήσεις οτιδήποτε καινούργιο! Η Σελήνη κινείται στο φιλικό για σένα ζώδιο του Λέοντα σε μία θέση που ενισχύει την ανάγκη για έρωτα, ψυχαγωγία, απόλαυση , ωστόσο σε όλη την πορεία της ημέρας θα είναι σε παύση, τι σημαίνει αυτό; Δεν έχεις διάθεση για νέα σχέδια, δεν ακολουθείς σε ότι νέο σου προτείνουν, θέλεις να απολαύσεις την στιγμή με ότι ήδη έχεις και ακολουθείς μονάχα ότι είχες ήδη κανονίσει! Τι θέλω μόνο να προσέξεις; Βαριέσαι πολύ εύκολα και αυτό το εκπέμπεις στους ανθρώπους γύρω σου και μπορεί να προκαλέσεις δυσαρέσκειες!

Astro Tip: Μην θεωρείς ότι κάποιες προσωπικές σου επιθυμίες είναι μάταιες, δεν είναι απαραίτητο πάντα να υπάρχει κάτι νέο που να σε συναρπάζει!

Ταύρος – Μείνε σε γνώριμα μονοπάτια

Αγαπητέ μου Ταύρε, η εβδομάδα ξεκινά με εσένα να αναζητάς ασφάλεια, σταθερότητα και οικειότητα. Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Λέοντα, φωτίζοντας τον τομέα του σπιτιού, της οικογένειας και των προσωπικών σου βάσεων, όμως σε όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεται σε παύση. Αυτό σημαίνει πως δεν έχεις καμία διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες ή να αλλάξεις κάτι σημαντικό. Προτιμάς να κινηθείς με ό,τι ήδη γνωρίζεις, να μείνεις σε προγραμματισμένα πλαίσια και να απολαύσεις στιγμές ξεκούρασης με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις άνετα. Πρόσεξε μόνο τη στάση σου, γιατί η εσωστρέφεια ή η αδιαφορία για νέες ιδέες μπορεί να παρεξηγηθεί από το περιβάλλον σου ως πείσμα ή άρνηση.

Astro Tip: Απόλαυσε τη θαλπωρή και τη σταθερότητα που έχεις χτίσει. Δεν είναι όλες οι μέρες για αλλαγές – κάποιες είναι για ρίζες.

Δίδυμοι – Κάνε παύση χωρίς ενοχές

Αγαπητέ μου Δίδυμε, η αρχή της εβδομάδας σε βρίσκει σε πιο χαμηλούς ρυθμούς απ’ ό,τι συνήθως. Η Σελήνη στον Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας, των επαφών και των μετακινήσεων, όμως επειδή είναι κενής πορείας, δεν υπάρχει διάθεση για νέα ανοίγματα, ραντεβού ή καινούργια σχέδια. Λειτουργείς καλύτερα ακολουθώντας όσα είχες ήδη κανονίσει και δεν έχεις υπομονή να ακούσεις νέες προτάσεις. Είναι πιθανό να βαρεθείς εύκολα ή να δείξεις μια ελαφριά απόσταση από τους γύρω σου, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Η μέρα είναι πιο κατάλληλη για χαλαρές συζητήσεις και όχι για σημαντικές αποφάσεις.

Astro Tip: Δώσε άδεια στον εαυτό σου να μη βιαστεί. Η παύση σήμερα είναι αναγκαία για να επανέλθεις πιο δυνατός.

Καρκίνος – Ασφάλεια και συναισθηματική αυτάρκεια

Αγαπητέ μου Καρκίνε, η εβδομάδα ξεκινά με εσένα να στρέφεσαι σε ό,τι σου προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας. Η Σελήνη στον Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα των οικονομικών και των προσωπικών σου αξιών, όμως επειδή βρίσκεται σε παύση, δεν ενδείκνυται για νέα οικονομικά ανοίγματα ή σημαντικές αγορές. Θέλεις να κινηθείς συντηρητικά, να διαχειριστείς ό,τι ήδη έχεις και να απολαύσεις μικρές χαρές χωρίς ρίσκο. Πρόσεξε μόνο την τάση σου να κλείνεσαι στον εαυτό σου ή να δείχνεις αδιαφορία για τις ανάγκες των άλλων – όχι από κακία, αλλά από ανάγκη αυτοπροστασίας.

Astro Tip: Μείνε σε ασφαλή πλαίσια και μην πιέζεις καταστάσεις. Η αυτάρκεια είναι δύναμη όταν δεν γίνεται άμυνα.

Λέων – Μην πιέζεις τον εαυτό σου για κάτι καινούργιο

Αγαπητέ μου Λέοντα, η εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, όμως είναι κενής πορείας, και αυτό αλλάζει εντελώς τον ρυθμό σου. Παρότι συνήθως θέλεις δράση, ενθουσιασμό και πρωτοβουλίες, σήμερα δεν έχεις καμία διάθεση να ξεκινήσεις κάτι νέο ή να πάρεις ρίσκα. Προτιμάς να κινηθείς με ό,τι ήδη γνωρίζεις, να απολαύσεις αραχτές στιγμές στον καναπέ ή με ανθρώπους που νιώθεις οικειότητα και να μην πιεστείς από απαιτήσεις τρίτων. Η ενέργεια της ημέρας σε καλεί να χαλαρώσεις και να δώσεις χώρο στον εαυτό σου, χωρίς ενοχές. Πρόσεξε μόνο τη στάση σου, γιατί η έλλειψη ενθουσιασμού μπορεί να εκληφθεί από τους άλλους ως αδιαφορία ή απόσταση.

Astro Tip: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα πρωταγωνιστής. Κάποιες μέρες αρκεί να απολαμβάνεις τη θέση που ήδη έχεις.

Παρθένος – Διατήρησε χαμηλούς τόνους και παρατήρησε

Αγαπητέ μου Παρθένε, η αρχή της εβδομάδας σε βρίσκει πιο εσωστρεφή και κουρασμένο από πολλές σκέψεις. Η Σελήνη στον Λέοντα ενεργοποιεί τον πιο εσωτερικό σου τομέα και, επειδή βρίσκεται σε παύση, δεν ενδείκνυται για δράση ή σημαντικές αποφάσεις. Είναι μια μέρα που λειτουργείς καλύτερα αν μείνεις στο παρασκήνιο, ακολουθώντας μόνο όσα είναι απολύτως απαραίτητα ή ήδη προγραμματισμένα. Η ανάγκη σου για απομόνωση ή ησυχία είναι έντονη, όμως πρόσεξε να μην κλείνεσαι υπερβολικά, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Η μέρα είναι ιδανική για ξεκούραση και εσωτερικό συμμάζεμα.

Astro Tip: Μην πιέζεις τον εαυτό σου να αποδώσει περισσότερο απ’ όσο αντέχει. Η παύση σήμερα είναι απαραίτητη για να συνεχίσεις αύριο.

Ζυγός – Απόλαυσε τις σταθερές σου χωρίς υποχρεώσεις

Αγαπητέ μου Ζυγέ, η εβδομάδα ξεκινά με εσένα να στρέφεσαι στους φίλους, στις παρέες και στους ανθρώπους που σου προσφέρουν αίσθημα οικειότητας. Η Σελήνη στον Λέοντα φωτίζει τον κοινωνικό σου τομέα, όμως σήμερα βρίσκεται σε κενή πορεία, αυτό δείχνει πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για νέες γνωριμίες, νέες ομάδες ή καινούργια σχέδια. Θέλεις να μείνεις κοντά σε ανθρώπους που ήδη ξέρεις και εμπιστεύεσαι, χωρίς πιέσεις και υποχρεώσεις. Πρόσεξε μόνο την τάση σου να δείχνεις αδιάφορος σε προτάσεις τρίτων, γιατί μπορεί να παρεξηγηθείς. Η μέρα είναι για χαλαρή συντροφικότητα, όχι για δεσμεύσεις.

Astro Tip: Διάλεξε ποιους θέλεις δίπλα σου και απόλαυσε τη συντροφιά τους χωρίς προσδοκίες. Η ποιότητα σήμερα μετρά περισσότερο από την ποσότητα.

Σκορπιός – Μην πιέζεις εξελίξεις που δεν είναι ώριμες

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, η εβδομάδα ξεκινά με εσένα να νιώθεις πως πολλά θέματα βρίσκονται σε αναμονή γεγονός που σου προκαλεί εκνευρισμό. Η Σελήνη στον Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας και της δημόσιας εικόνας σου, όμως επειδή βρίσκεται σε παύση, δεν ενδείκνυται για νέα επαγγελματικά ξεκινήματα, αιτήματα ή αποφάσεις – ενώ εσύ κατά βάθος θέλεις να τρέξεις πολλά πράγματα σήμερα και οι συνθήκες δεν σε ευνοούν-. Προτίμησε να κινηθείς συντηρητικά, να κρατήσεις στάση παρατήρησης και να μη ρισκάρεις. Η έλλειψη άμεσης εξέλιξης μπορεί να σε θυμώσει, όμως σήμερα δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Πρόσεξε μόνο τη στάση σου, γιατί η ψυχρότητα ή η αποστασιοποίηση μπορεί να παρεξηγηθεί από ανώτερα πρόσωπα.

Astro Tip: Μείνε συγκρατημένος και περίμενε. Οι σωστές κινήσεις γίνονται όταν οι συνθήκες ξεμπλοκάρουν.

Τοξότης – Απόλαυσε το γνώριμο χωρίς ανυπομονησία

Αγαπητέ μου Τοξότη, η αρχή της εβδομάδας σε βρίσκει με διάθεση χαλάρωσης και χωρίς όρεξη για αλλαγές ή κάτι καινούργιο στο πρόγραμμά σου. Η Σελήνη στον Λέοντα ευνοεί συνήθως ανοίγματα, ταξίδια και νέες εμπειρίες, όμως σε παύση δείχνει πως σήμερα δεν πάνε όλα ρολόι όπως μπορεί να προγραμμάτιζες. Θέλεις να κινηθείς με ό,τι ήδη έχεις κανονίσει και να απολαύσεις στιγμές χωρίς πίεση. Η ανυπομονησία σου μπορεί να σε κάνει απότομο με τους γύρω σου, γι’ αυτό κράτησε χαμηλούς τόνους. Η μέρα είναι για ξεκούραση και όχι για αποφάσεις ζωής.

Astro Tip: Μην πιέζεις τα πράγματα να εξελιχθούν πιο γρήγορα. Η στασιμότητα σήμερα είναι προσωρινή.

Αιγόκερως – Μέρα με τελεσίδικα!

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, για σήμερα Δευτέρα τα άστρα σε προτρέπουν να κάνεις έναν ουσιαστικό απολογισμό σε οικονομικά και συναισθηματικά θέματα προκειμένου να κλείσεις εκκρεμότητες! Ξέρεις πολύ καλά πως για να ξεκινήσεις ότι καινούργιο έχεις στο μυαλό σου θα πρέπει πρώτα από όλα να έχεις τακτοποιήσει μέσα σου κάποια πράγματα, αυτό ακριβώς κάνεις σήμερα, κλείνεις τα απομεινάρια του 2025. Σήμερα μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να κάνεις και μία σημαντική συζήτηση τελεσίδικη, που θα πεις «τέλος» σε κάτι που κρατούσες εδώ και καιρό μέσα σου!

Astro Tip: Μην αποκαλύπτεις τα πάντα. Η σιωπή και η συγκράτηση σήμερα είναι σοφία.

Υδροχόος – Στασιμότητα στις σχέσεις

Αγαπητέ μου Υδροχόε, σήμερα Δευτέρα η Σελήνη κινείται απέναντί σου στον Λέοντα επομένως η σπουδαιότητα των γεγονότων έρχεται στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου! Θέλεις να απολαύσεις συντροφικές στιγμές, να δεις ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι σιγουριά και σταθερότητα, όμως υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά» σήμερα … Η Σελήνη είναι κενής πορείας και δεν μπορούν εύκολα να βγουν τα πλάνα που έχεις στο μυαλό σου! Μπορεί να απογοητευτείς από την μη διαθεσιμότητα ενός αγαπημένου σου προσώπου και να το πάρεις κάπως κατάκαρδα!

Astro Tip: Άφησε τις σχέσεις να αναπνεύσουν. Η παύση δεν σημαίνει τέλος, αλλά επαναπροσδιορισμό.

Ιχθύς – Φρόντισε τον εαυτό σου χωρίς ενοχές

Αγαπητέ μου Ιχθύ, η εβδομάδα ξεκινά με εσένα να νιώθεις την ανάγκη να χαμηλώσεις ρυθμούς, να φροντίσεις τον εαυτό σου και να αποτοξινωθείς από τις κραιπάλες των εορτών. Η Σελήνη στον Λέοντα είναι σε παύση επηρεάζοντας την καθημερινότητα και την ενέργειά σου, δείχνοντας πως δεν είναι μέρα για υπερβολικές υποχρεώσεις ή νέες ευθύνες. Θέλεις να λειτουργήσεις με τα απολύτως απαραίτητα και να αφιερώσεις χρόνο στη φροντίδα του εαυτού σου. Πρόσεξε μόνο να μην παραμελήσεις τελείως όσα έχουν συμφωνηθεί.

Astro Tip: Ξεκουράσου και κάνε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Η ενέργειά σου χρειάζεται αναπλήρωση.