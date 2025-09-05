Ζόι Κράβιτζ - Χάρι Στάιλς: Ρομαντική βόλτα πιασμένοι χέρι - χέρι - «Φίλοι με προνόμια» λένε οι φήμες

Οι φήμες ότι ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ είναι ζευγάρι έχουν οργιάσει τον τελευταίο καιρό, όμως οι ίδιοι δεν επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και έχουν διαψεύσει τα όσα ακούγονται και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και των ταμπλόιντς.

Ο φακός των παπαράτσι τους απαθανάτισε κατά την διάρκεια βόλτας τους στο Μπρούκλιν όπου περπατούσαν πιασμένοι χέρι - χέρι και το «Page Six» δημοσίευσε φωτογραφίες τους.

Harry Styles cozies up to Zoë Kravitz during flirty NYC outing https://t.co/vYAHpegNqv pic.twitter.com/G1MP49Wy6P — Page Six (@PageSix) September 4, 2025

H 36χρονη σταρ του «Batman» και το 31χρονο πρώην μέλος των «One Direction» έδειχναν χαλαροί ενώ απολάμβαναν την βόλτα τους και όσοι γνωρίζουν μιλούν για friends with benefits. «Οι δυο τους απλώς διασκεδάζουν και δεν υπάρχει κάτι σταθερό στη σχέση αυτή» αναφέρει πηγή στο TMZ.

Η ηθοποιός που έδωσε πρόσφατα συνέντευξη στο περιοδικό «W» μίλησε για την αγάπη της στην υποκριτική: «Λάτρευα ταινίες όπως το «The Little Rascals», «The Party» του Peter Sellers και «Mean Girls». Πάντα είχα μια κλίση για την αστεία πλευρά των πραγμάτων», εξήγησε.

Θεωρείται fashion icon, όμως εκείνη με τις δηλώσεις της κάποιες φορές «γκρεμίζει» αυτό το προφίλ: «Μου λένε ότι είμαι cool, αλλά προχθές βγήκα από την τουαλέτα με το φερμουάρ μου ανοιχτό, και αυτό συμβαίνει 75% του χρόνου» παραδέχθηκε.