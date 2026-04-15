«Ζωντάνεψε» η περίπτωση Διαματάρη

Και αφού είμαστε στα του Μακάριου Λαζαρίδη, οφείλω να μεταφέρω τις σκέψεις... σκεπτόμενου νεοδημοκράτη με αφορμή τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες με επίκεντρο της σπουδές του.

Ο συνομιλητής μου, θυμήθηκε την περίπτωση του Αντώνη Διαματάρη - υφυπουργός των Εξωτερικών αρμόδιος για την ομογένεια - που έφυγε «κακήν κακώς» το 2019 από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά από καταγγελίες σύσσωμης της αντιπολίτευσης περί των σπουδών του στο Columbia.

Κατά πόσο δηλαδή είχε παρουσιάσει ένα ψευδές βιογραφικό αφού τότε όλοι της αντιπολίτευσης - πρώτος και καλύτερος ο Αλέξης ο Τσίπρας - είχαν αμφισβητήσει πως είχε φοιτήσει στο κορυφαίο πανεπιστήμιο ενώ ζήτημα υπήρξε και με το μεταπτυχιακό του που ο ίδιος είπε αργότερα πως δε το ολοκλήρωσε για οικονομικούς λόγους.

Ο Διαματάρης οδηγήθηκε σε παραίτηση και τρία χρόνια αργότερα πήγε στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη προκειμένου να του παραδώσει ένα αντίγραφο του πτυχίου του από το Columbia.

Όπως μου επεσήμανε ο συνομιλητής μου, ο Διαματάρης έφυγε από την κυβέρνηση με επιχείρημα, μεταξύ άλλων, πως δεν ήθελε να είναι η αφορμή για να γίνεται στόχος της αντιπολίτευσης ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Και πως πριν υπάρξει αυτό το συναινετικό- πολιτικό -«διαζύγιο» το Μαξίμου είχε φροντίσει να επικοινωνήσει μαζί του για να ζητήσει πληροφορίες - διευκρινίσεις για την υπόθεση του.

To 2026 δεν είναι 2019 και ο Λαζαρίδης δεν είναι Διαματάρης ή το αντίθετο.



