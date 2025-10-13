1000 Miglia Experience Greece 2025: Τέσσερις ημέρες απoλαυστικής οδήγησης

Το 1000 Miglia Experience Greece 2025 ολοκληρώθηκε κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, προσθέτοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία του θρυλικού ιταλικού θεσμού και μία υπόσχεση από όλους: Να επιστρέψουν και πάλι του χρόνου και να ανακαλύψουν νέες ομορφιές της Ελλάδας.

Η διαδρομή βήμα-βήμα

Ημέρα 1 — Αθήνα → Ναύπλιο

Η εκκίνηση δόθηκε στους πρόποδες της Ακρόπολης, με τα πληρώματα να περνούν από την Ελευσίνα, τον Ισθμό της Κορίνθου και το Λουτράκι, πριν φτάσουν στο Ναύπλιο. Τα πρώτα χιλιόμετρα συνδύασαν τη ζωντάνια της πόλης με το άρωμα της πελοποννησιακής υπαίθρου.

Ημέρα 2 — Ναύπλιο → Πύλος

Με στάσεις στις Κολλίνες Αρκαδίας για regularity tests και τοπικές γεύσεις, το κονβόι διέσχισε την Καλαμάτα και συνέχισε ως την Πύλο. Το ηλιοβασίλεμα πάνω από το λιμάνι χάρισε στους συμμετέχοντες μια από τις πιο όμορφες εικόνες της διοργάνωσης.

Ημέρα 3 — Πύλος → Άγιοι Θεόδωροι

Ανεβαίνοντας μέσα από τη Μεσσηνία και την ορεινή Αρκαδία, τα ιστορικά οχήματα διέσχισαν την Ολυμπία, τη Νεμέα και το Λεβίδι. Τα τοπία στο Μαίναλο ήταν το σκηνικό για την πιο “οδηγική” ημέρα του αγώνα.

Ημέρα 4 — Άγιοι Θεόδωροι → Αθήνα

Με δοκιμασία στην πίστα των Μεγάρων και παραλιακή διαδρομή στη Ριβιέρα της Αττικής, το 1000 Miglia Experience έκλεισε θεαματικά με άφιξη στην Olympic Marine και τελικό τερματισμό στην Αθήνα. Ακολούθησαν απονομές και Gala Dinner στο εμβληματικό Dionysos Zonar’s, με θέα την Ακρόπολη.

Κλείσιμο της αυλαίας για το πρώτο 1000 Miglia! pic.twitter.com/VTj2TCPaYy — Flash.gr (@flashgrofficial) October 13, 2025

Οι στιγμές και οι εμπειρίες

Από το Λεβίδι, μέχρι τη φιλοξενία στην Αρκαδία και τις φωτογραφίες στα σοκάκια του Ναυπλίου, ως το λιμάνι της Καλαμάτας, την Αρχαία Ολυμπία και την ορεινή Αρκαδία οι συμμετέχοντες έζησαν την ομορφιά της χώρας μας πέρα από τα χιλιόμετρα.

Όπως σχολίασε ένας οδηγός από την Ιταλία: «Δεν ήταν απλώς ένα event κλασικών αυτοκινήτων ήταν ταξίδι μέσα στην ιστορία κάθε χωριού που περάσαμε.» Οι τοπικές κοινωνίες υποδέχθηκαν τα πληρώματα με ενθουσιασμό, ενώ οι διαδρομές αναδείκνυαν την ομορφιά του τοπίου από την ακτογραμμή της Μεσσηνίας μέχρι τα ορεινά περάσματα της Αρκαδίας.

Εκπρόσωπος της διοργάνωσης δήλωσε: «Το 1000 Miglia Experience Greece φέρνει το πνεύμα της αυθεντικής ιταλικής εκδήλωσης στα ελληνικά τοπία. Θέλαμε να παντρέψουμε την οδηγική ακρίβεια με τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Νομίζω τα καταφέραμε.»

Ο απολογισμός

Η ελληνική εκδοχή του 1000 Miglia απέδειξε πως η χώρα διαθέτει υποδομές, τοπία και πολιτισμικό πλούτο για διεθνείς διοργανώσεις υψηλού κύρους. Η συμμετοχή περισσότερων από 30 πληρωμάτων από την Ευρώπη, και την Ασία, η παρουσία διεθνών media και η θετική ανταπόκριση των τοπικών φορέων επιβεβαίωσαν ότι το 1000 Miglia Experience Greece ήρθε για να μείνει.

Στοιχεία διοργάνωσης

Ημερομηνίες: 7–11 Οκτωβρίου 2025

Διαδρομή: Αθήνα – Ναύπλιο – Πύλος – Άγιοι Θεόδωροι – Αθήνα

Οργάνωση: 1000 Miglia S.r.l. & San Marino Speed με επίσημη άδεια FIVA (FPR 41/2025)

Tα αποτελέσματα

Μπορεί το 1000 Miglia Experience Greece να μην ήταν αγώνας αλλά ακολουθούσε τους κανόνες και το... διαγωνιστικό κομμάτι των διοργανώσεων Regularity και περιλάμβανε τέσσερις κατηγορίες τα αποτελέσματά τους είναι: