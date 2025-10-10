1000 Miglia Experience Greece 2025 Από την Πύλο στους Αγίους Θεοδώρους

Ξεκίνημα από την Πύλο για το 1000 Miglia Experience Greece με τα πληρώματα να παίρνουν τον δρόμο προς την Κυπαρισσία και το γραφικό της λιμάνι, όπου πραγματοποιήθηκε και μια σύντομη δοκιμασία. Από εκεί, η πορεία συνεχίστηκε μέσα από μαγευτικά τοπία προς την Αρχαία Ολυμπία, τη Νεμέα, το Λεβίδι και τη Βυτίνα, όπου έγινε μια ευχάριστη στάση σε resort, για λίγη ξεκούραση.

Με φόντο το ελατοσκέπαστο Όρος Μαίναλο, τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την ορεινή φύση της Αρκαδίας και να συνεχίσουν την ανάβασή τους στα 715 μέτρα υψόμετρο, σε μια διαδρομή που χάρισε ανεπανάληπτες εικόνες ως την Κανδήλα Αρκαδίας.

Η επόμενη στάση έγινε στο χωριό Σκοτεινή, ένα παραδοσιακό ορεινό χωριό της Αργολίδας, χτισμένο στα 690 μέτρα σε μια μικρή κοιλάδα ανάμεσα στα βουνά Ολίγυρτος και Τραχύς.

Η Σκοτεινή αποτέλεσε και την τελευταία στάση στην ορεινή Αρκαδία πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν προς την Κόρινθο και τα Ίσθμια, για να ολοκληρώσουν την ημέρα στους Αγίους Θεοδώρους.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές: «Η σημερινή ημέρα ταξίδευσε τα πληρώματα σε μερικά από τα ομορφότερα μέρη της Πελοποννήσου, με τα πληρώματα να χορταίνουν εικόνες και να μαγεύονται από την ιστορία του τόπου. Φυσικά, όλα αυτά σε συνδυασμό με τις καλύτερες διαδρομές για οδήγηση.»

Στη μεγαλύτερη ημέρα του πέρασε το event του 1000 Miglia Experience Greece.

"Η ομορφότερη διαδρομή του κόσμου" σύμφωνα με τον Enzo Ferrari, συνδυάζει τις ομορφιές των διαδρομών της Πελοποννήσου με παλαιά και νέα αυτοκίνητα (supercars).

Η τρίτη ημέρα του 1000 Miglia Experience Greece απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η χώρα μας διαθέτει μοναδικές διαδρομές που συνδυάζουν οδηγική απόλαυση, φυσική ομορφιά και πολιτιστική κληρονομιά.

Η συνέχεια...

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η διαδρομή κορυφώνεται με την τελευταία ημέρα του event, καθώς τα ιστορικά αυτοκίνητα θα φτάσουν στην Ακρόπολη, όπου θα γίνει ο μεγάλος τερματισμός αργά το απόγευμα — ένα φινάλε αντάξιο της θρυλικής 1000 Miglia.