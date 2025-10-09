1000 Miglia Experience Greece: Από το Ναύπλιο στην Πύλο

Η δεύτερη ημέρα του 1000 Miglia Experience Greece 2025 ξεκίνησε με οδηγική διάθεση και καλή ενέργεια από το Ναύπλιο, με τα πληρώματα να κάνουν την πρώτη στάση στην πίστα καρτ της πόλης. Εκεί, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις ικανότητές τους σε έναν διαφορετικό ρυθμό. Για τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα και τα supercars οι στροφές της πίστας αποδείχθηκαν μια μικρή πρόκληση, αλλά κι αυτό είναι μέρος της διασκέδασης που προσφέρει το event.

Δείτε πως καλωσόρισαν το event στο Ναύπλιο μέσα από τα πλάνα του "ArgolidaTV.gr"

Στη συνέχεια, η διαδρομή πέρασε μέσα από το χωριό Αρβανιτοκερασιά, τόπο με πλούσια ιστορία από την Επανάσταση του 1821, για να φτάσει στις Κολλίνες Αρκαδίας, όπου έγινε μια σύντομη ανασυγκρότηση (park fermé). Εκεί, αυτοκίνητα και πληρώματα είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, όπου συμμετείχαν σε δοκιμασίες regularity αλλά και απόλαυσαν τοπικές γεύσεις και τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων της περιοχής.

Η πορεία συνεχίστηκε προς τη Καλαμάτα, όπου έγινε μια σύντομη στάση στο λιμάνι, με φόντο τη θάλασσα και το φως του απογεύματος, πριν τα πληρώματα κατευθυνθούν προς τον τελικό προορισμό: Την Πύλο. Δείτε πως υποδέχθηκαν τα αυτοκίνητα του event στο λιμάνι της Καλαμάτας με πλάνα από το "MessiniaLive"

Το τέλος της δεύτερης ημέρας βρήκε τους συμμετέχοντες να μοιράζονται εντυπώσεις, εμπειρίες και ιστορίες από μια διαδρομή γεμάτη εικόνες και εναλλαγές, που συνδυάζει το πάθος για το αυτοκίνητο με την ουσία της ελληνικής φύσης και παράδοσης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές: «Η διαδρομή της δεύτερης ημέρας μας φέρνει πιο κοντά στην καρδιά του 1000 Miglia Experience Greece. Εκεί όπου η οδήγηση συναντά τη φύση, τον πολιτισμό και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.»

Η συνέχεια…

Η τρίτη ημέρα θα οδηγήσει τα πληρώματα από την Πύλο στους Αγίους Θεοδώρους, μέσα από μια ακόμη εντυπωσιακή διαδρομή της Πελοποννήσου.