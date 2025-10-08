Μια μαγευτική πρώτη ημέρα για το 1000 Miglia Experience Greece 2025

Tο μοναδικό event που φέρνει την αίγλη της πιο θρυλικής αυτοκινητιστικής διαδρομής στον κόσμο στις πιο όμορφες γωνιές της Ελλάδας. Ο ήλιος της Αθήνας έδωσε ζέστη και ανέβασε το κέφι στα πληρώματα Τα cabriolet αυτοκίνητα άνοιξαν τις οροφές τους, μόλις βγήκαν από την πρωτεύουσα για να συνδυάσουν χρώματα και μυρωδιές του φθινοπώρου.

Τα πληρώματα, του 1000 Miglia Experience Greece με τα ιστορικά αυτοκίνητα να τραβούν τα βλέμματα και τα supercars να εντυπωσιάζουν πήραν εκκίνηση κάτω από τον ιερό βράχο και κατευθύνθηκαν προς την πίστα στην Πάχη Μεγάρων, για την πρώτη «δοκιμασία». Εκεί είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητες των αυτοκινήτων τους σε ελεγχόμενο ασφαλές περιβάλλον.

Από εκεί, η διαδρομή συνέχισε μέσα από υπέροχες εναλλαγές τοπίου, με την πρώτη στάση να γίνεται στην Αρχαία Επίδαυρο, έναν τόπο που ενώνει την ιστορία με τη φυσική ομορφιά.

Αργά το μεσημέρι οι συμμετέχοντες έφτασαν στο Ναύπλιο, εκεί όπου ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της διαδρομής. Οι εικόνες της θάλασσας, τα στενά της παλιάς πόλης και το ζεστό καλωσόρισμα των κατοίκων έδωσαν στο τέλος της ημέρας έναν ιδιαίτερο, σχεδόν νοσταλγικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές: «Ο πρώτος στόχος έγινε πραγματικότητα αλλά θα παραμένει ίδιος για όλη τη διάρκεια του event και δεν είναι άλλος από το να απολαύσουν όλοι τα αυτοκίνητά τους με ασφάλεια στις διαδρομές».

Η συνέχεια…

Η αυριανή διαδρομή θα οδηγήσει τα πληρώματα από το Ναύπλιο στην Πύλο, με μία στάση στο γραφικό χωριό Κολλίνες Αρκαδίας, εκεί όπου το βουνό, η παράδοση και η φιλοξενία συναντούν το πνεύμα του 1000 Miglia.