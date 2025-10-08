Εκκίνηση για το 1000 Miglia Experience Greece

Με φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, δόθηκε σήμερα η εκκίνηση της 1000 Miglia Experience Greece, σηματοδοτώντας την απαρχή ενός ταξιδιού μέσα από τοπία απαράμιλλης ομορφιάς και ιστορικής σημασίας. Η θρυλική «Corsa più bella del mondo» («Ο ομορφότερος αγώνας στον κόσμο») ξεκίνησε από την καρδιά της Αθήνας, μπροστά στο Ηρώδειο, όπου πλήθος θεατών και φίλων του κλασικού αυτοκινήτου χειροκρότησαν τα πληρώματα που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση.

Η διαδρομή της πρώτης ημέρας: Από την Αθήνα στο Ναύπλιο

Τα πληρώματα, οδηγώντας μοντέλα σύμβολα της αυτοκινητικής ιστορίας, διέσχισαν το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Αφήνοντας πίσω τους την πρωτεύουσα, οι συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν προς την Ελευσίνα, πριν αντικρίσουν τη γαλήνη της θάλασσας και τη θέα του Ισθμού της Κορίνθου — ένα σημείο-ορόσημο που ενώνει δύο θάλασσες.

Από εκεί, η διαδρομή περνά από το Λουτράκι, τους Αγίους Θεοδώρους και τη Νεμέα, ανάμεσα σε αμπελώνες και κυματιστούς λόφους που αποπνέουν το άρωμα του ελληνικού κρασιού. Οι οδηγοί συνεχίζουν προς την Αργολίδα, μέσα από τη Νέα και Παλαιά Επίδαυρο, το Λυγουριό και τον Άγιο Ανδρέα, με φόντο αρχαία θέατρα, ελαιώνες και γαλάζιους κόλπους.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου το Παλαμήδι και το Μπούρτζι υποδέχονται τα πληρώματα σ’ ένα τοπίο βγαλμένο από καρτ-ποστάλ.

Εκπρόσωπος της 1000 Miglia Experience Greece, δήλωσε: «Το1000 Miglia συνδέει την ταχύτητα με την ιστορία, το πάθος με τον πολιτισμό. Η εκκίνηση από την Ακρόπολη είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβολικό γεγονός – είναι ένα ταξίδι μέσα στις ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού.»

Σχετικά με το 1000 Miglia

Η 1000 Miglia, που ιδρύθηκε το 1927 στην Ιταλία, θεωρείται ο πιο όμορφος αγώνας κλασικών αυτοκινήτων στον κόσμο. Η διοργάνωση 1000 Miglia Experience Greece φέρνει αυτό το μοναδικό πνεύμα στη Μεσόγειο, συνδυάζοντας πολιτισμό, τουρισμό και την αγάπη για την αυτοκίνηση.