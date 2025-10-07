1000 Miglia Experience Greece: Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται, στις 7 Οκτωβρίου 2025. Η πρώτη διοργάνωση του 1000 Miglia Experience Greece, ξεκινά επίσημα με τον τεχνικό και διοικητικό έλεγχο των συμμετεχόντων να πραγματοποιείται στον πολυχώρο Anassa Events στην Αθήνα.

Το 1000 Miglia Experience Greece φέρνει στην Ελλάδα το πνεύμα του Ιταλικού θρύλου των διοργανώσεων κλασικών αυτοκινήτων – του 1000 Miglia – συνδυάζοντας την κλασική αυτοκίνηση με τον πολιτισμό, την παράδοση και τη φιλοξενία. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την επίσημη άδεια της San Marino Speed, σε συνεργασία με τη 1000 Miglia S.r.l., και αποτελεί ένα μοναδικό οδικό ταξίδι 1.100 χιλιομέτρων μέσα από 7 ιστορικούς ελληνικούς προορισμούς.

Μια εμπειρία με ιστορία, στυλ και ελληνικό φως

Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2025, τα πληρώματα θα οδηγήσουν σε τέσσερις ημέρες διαδρομών γεμάτων φυσική ομορφιά, πολιτισμό και αδρεναλίνη:

8 Οκτωβρίου – Αθήνα → Ναύπλιο

9 Οκτωβρίου – Ναύπλιο → Πύλος

10 Οκτωβρίου – Πύλος → Άγιοι Θεόδωροι

11 Οκτωβρίου – Άγιοι Θεόδωροι → Αθήνα

Η διαδρομή περιλαμβάνει στάσεις σε επιλεγμένους ιστορικούς τόπους και πολιτιστικά σημεία, αναδεικνύοντας τον πλούτο και τη φιλοξενία της ελληνικής γης. Το event ολοκληρώνεται με το Gala Τελετής Απονομής, μια βραδιά υψηλής αισθητικής και παράδοσης του 1000 Miglia.

Κατηγορίες Συμμετοχής

Η εκδήλωση υποδέχεται αυτοκίνητα τεσσάρων κατηγοριών:

1000 Miglia Eligible Cars – Αυτοκίνητα που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής του αυθεντικού Mille Miglia (1927–1957).

1000 Miglia Era / Class Cars – Αυτοκίνητα της ίδιας εποχής που αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του αγώνα.

Classic Cars (1960–1990) – Εμβληματικά αυτοκίνητα δεκαετιών που συνέβαλαν στην ιστορία της αυτοκίνησης.

GT, Supercars & Hypercars – Σύγχρονα αριστουργήματα τεχνολογίας και σχεδίασης.

Ο πολιτιστικός και τουριστικός παλμός της Ελλάδας

Περισσότερο από έναν αγώνα, το 1000 Miglia Experience Greece είναι μια γιορτή της αυτοκίνησης, του πολιτισμού και του τουρισμού υψηλού επιπέδου. Με διεθνή προβολή και συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, η διοργάνωση αναδεικνύει την Ελλάδα ως προορισμό εμπειριών, ενισχύοντας το θεματικό τουρισμό και την εικόνα της χώρας διεθνώς.

Δήλωση Διοργάνωσης

«Το 1000 Miglia αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πάθους, κομψότητας και μηχανοκίνητης παράδοσης. Η παρουσία της διοργάνωσης στην Ελλάδα ενώνει το ιταλικό στιλ με το ελληνικό φως, δημιουργώντας μια εμπειρία μοναδική στον κόσμο», αναφέρει εκπρόσωπος της διοργάνωσης.

Πληροφορίες

Ημερομηνία τεχνικού ελέγχου: Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025

Τοποθεσία: Άνασα Events, Αθήνα

Διάρκεια εκδήλωσης: 7 – 11 Οκτωβρίου 2025

Ιστοσελίδα: www.1000migliaexperiencegreece.gr

Email: info@1000migliaexperiencegreece.gr